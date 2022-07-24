https://arabic.sputniknews.com/20220724/-رئيس-وزراء-إسرائيل-يرسل-وفدا-إلى-موسكو-لمناقشة-قرار-إغلاق-الوكالة-اليهودية-في-روسيا-1065487560.html
رئيس وزراء إسرائيل يرسل وفدا إلى موسكو لمناقشة قرار إغلاق "الوكالة اليهودية" في روسيا
رئيس وزراء إسرائيل يرسل وفدا إلى موسكو لمناقشة قرار إغلاق "الوكالة اليهودية" في روسيا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن إغلاق الوكالة اليهودية "سخنوت" في روسيا يحمل مخاطرا بالتأثير على العلاقات الروسية الإسرائيلية، ومن الضروري بذل كل... 24.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-24T11:47+0000
2022-07-24T11:47+0000
2022-07-24T11:47+0000
إسرائيل
روسيا
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وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن الأخير قد عقد صباح اليوم الأحد اجتماعا حول الموضوع، وقال المكتب في بيان: "قال رئيس الوزراء إن العلاقات مع روسيا مهمة بالنسبة لإسرائيل، ويوجد جالية كبيرة من يهود الشتات تعيش في روسيا وهذا مهم أيضا، وتتم مناقشة هذه النقاط خلال جميع الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى مع موسكو".وأوضح البيان: "أصدر لابيد تعليمات لمفاوضين قانونيين بالاستعداد للذهاب إلى موسكو لإجراء مفاوضات بمجرد موافقة روسيا".وشدد البيان على أن "الوفد يجب أن ينتهز كل فرصة للحوار، كما يجب مناقشة المشكلة على مستوى دبلوماسي رفيع".وأصدرت وزارة العدل الروسية، يوم الخميس في 21 تموز/ يوليو، طلبا رسميا بإغلاق وتصفية الوكالة اليهودية "سخنوت".
https://arabic.sputniknews.com/20220722/الكرملين-يعلق-على-تصفية-الوكالة-اليهودية-سخنوت-في-روسيا-1065423328.html
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إسرائيل, روسيا
رئيس وزراء إسرائيل يرسل وفدا إلى موسكو لمناقشة قرار إغلاق "الوكالة اليهودية" في روسيا
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن إغلاق الوكالة اليهودية "سخنوت" في روسيا يحمل مخاطرا بالتأثير على العلاقات الروسية الإسرائيلية، ومن الضروري بذل كل الإمكانيات لحل هذه المشكلة من خلال الحوار.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن الأخير قد عقد صباح اليوم الأحد اجتماعا حول الموضوع، وقال المكتب في بيان: "قال رئيس الوزراء إن العلاقات مع روسيا مهمة بالنسبة لإسرائيل، ويوجد جالية كبيرة من يهود الشتات تعيش في روسيا وهذا مهم أيضا، وتتم مناقشة هذه النقاط خلال جميع الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى مع موسكو".
"إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية سيكون حدثا كبيرا من شأنه التأثير على العلاقات".
وأوضح البيان: "أصدر لابيد تعليمات لمفاوضين قانونيين بالاستعداد للذهاب إلى موسكو لإجراء مفاوضات بمجرد موافقة روسيا".
وشدد البيان على أن "الوفد يجب أن ينتهز كل فرصة للحوار، كما يجب مناقشة المشكلة على مستوى دبلوماسي رفيع".
وأصدرت وزارة العدل الروسية، يوم الخميس في 21 تموز/ يوليو، طلبا رسميا بإغلاق وتصفية الوكالة اليهودية "سخنوت
".