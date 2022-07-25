https://arabic.sputniknews.com/20220725/أزمة-رغيف-وطوابير-طويلة-أمام-الأفران-في-لبنان-نقابات-المخابز-والأفران-تلوح-بالتوقف-عن-العمل-1065536591.html

أزمة رغيف وطوابير طويلة أمام الأفران في لبنان... نقابات المخابز والأفران تلوح بالتوقف عن العمل

أزمة رغيف وطوابير طويلة أمام الأفران في لبنان... نقابات المخابز والأفران تلوح بالتوقف عن العمل

تشهد الأفران في مختلف المناطق اللبنانية، اليوم الاثنين 25 تموز/ يوليو، طوابير طويلة وكثيفة من أجل الحصول على الخبز، ولم يخلوا الأمر من إشكالات متفرقة على... 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T13:00+0000

2022-07-25T13:00+0000

2022-07-25T13:00+0000

لبنان

تقارير سبوتنيك

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وأصدرت نقابات المخابز والأفران بيانا اليوم طالبت فيه "بضرورة تأمين الحماية الأمنية للأفران التي تعمل والتي تشهد طوابير من المواطنين أمامها، مما يعرضها لمشاكل مع المحتشدين".ودعت المسؤولين إلى "مواكبة أمنية لهذه الأفران لمنع حصول صدامات بين المحتشدين وبين أصحاب الأفران".وبدوره أفاد نقيب الأفران السابق وصاحب أفران إبراهيم الحديثة علي إبراهيم لـ"سبوتنيك" "بوقوع عدة إشكالات منذ صباح اليوم أمام عدة أفران" وأكد أنهم "توقفوا عن العمل بسبب عدم وجود مواكبة أمنية، ومن أجل الاستمرار وحقنا للدماء يجب وجود حماية من الدولة".وأكد إبراهيم: "وجود نقص في الطحين وبعض أفران الجنوب والبقاع والشمال لا تتوفر لديها المادة، ولو أنها متوفرة لما رأينا هذا المشهد".وختم إبراهيم إن "سوء الإدارة لوزارة الاقتصاد أوصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم، وحذرنا منذ عدة أشهر من نقص الطحين".نقابات المخابز والأفران لتوزيع القمح بشكل عادل في ظل رقابة فاعلةوكانت نقابات المخابز والأفران في لبنان،قد أصدرت يوم أمس الأحد، بيانا مشتركا، أكدت فيه "ضرورة تنظيم عمليات استيراد القمح وتوزيعها على المطاحن العاملة في لبنان بشكل عادل في ظل رقابة فاعلة كي تحصل كل مطحنة على حاجتها من القمح، وبالتالي كل فرن على حاجاته من الطحين لصناعة الخبز العربي بصورة عادية".وأشارت النقابات إلى أنها "كانت تطالب دائماً بضرورة تنظيم هذا القطاع وتوفير القمح لجميع المطاحن كي يتأمن الطحين إلى كل الأفران بصورة طبيعية، لأن توقف مطحنة واحدة عن العمل قد يؤثر على كميات الطحين".وأملت أن "تكون هناك عدالة في توزيع الطحين على الأفران بما يؤمن عملها لإنهاء طوابير الذل من أمامها لأسباب ليست الأفران مسؤولة عنها، بل بسبب نقص كميات الطحين المسلمة إليها في جميع المحافظات اللبنانية خلال شهر حزيران الماضي وتموز الحالي، وهذه الأفران بحاجة اليوم إلى زيادة نسبة إنتاجها لتتوافق مع حجم الطلب المتزايد نتيجة وجود أكثر من 700 ألف سائح من جهة، ولزيادة الطلب على الخبز العربي لارتفاع سعر الخبز الإفرنجي ومشتقاته بعد رفع الدعم عن الطحين المخصص لصناعته من جهة ثانية".وشددت أنها "لا تغطي أي فرن يخالف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والجميع متساوون أمام القانون".وختمت بالقول "لقد آن الأوان أن تنتهي هذه المعاناة أكانت للمواطن أو لصاحب الفرن، نتمنى أن تأتي الخطوات والتدابير التي اتخذها وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بالأمس بالإيجابيات المناسبة لإنقاذ هذا القطاع من الأزمات المتكررة، ونحن على استعداد دائم للتعاون الكامل بهذا الشأن".وزير الاقتصاد كميات من القمح ستدخل خلال 10 أياموكان قد أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، يوم الجمعة الماضي 22 تموز/يوليو، في مؤتمر صحافي أنوأشار الى أنه "تم تشكيل لجنة بادارة وزارة الاقتصاد لتنظيم وصول القمح الى المرفأ وبعدها الى المطاحن، وبمساعدة جميع الأجهزة لمتابعة وصول القمح إلى الأفران".

https://arabic.sputniknews.com/20220712/لبنان-يستورد-35-ألف-طن-من-القمح-من-أوكرانيا-وروسيا-1065005155.html

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