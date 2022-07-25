عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220725/ألمانيا-على-حافة-الركود-الاقتصادي-مع-انهيار-ثقة-الشركات-1065529693.html
ألمانيا على حافة الركود الاقتصادي مع انهيار ثقة الشركات
ألمانيا على حافة الركود الاقتصادي مع انهيار ثقة الشركات
انخفضت ثقة الشركات الألمانية إلى أدنى مستوى لها منذ الأشهر الأولى للوباء، وسط مخاوف من أن قطع إمدادات الغاز الروسي قد يدفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الانكماش. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T10:48+0000
2022-07-25T10:48+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065529515_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_77c877c239a6d8244b4975d03ef8a13a.jpg
وانخفض مؤشر توقعات معهد "آيفو" الألماني إلى 80.3 نقطة في يوليو/ تموز من 85.8 في يونيو/ حزيران - وهو انخفاض أعمق بكثير مما كان متوقعا. كما انخفض مؤشر الظروف الحالية، حسبما ذكرت صحيفة "التلغراف".وقال كليمنس فويست، رئيس المعهد: "ألمانيا على حافة الركود، وتؤثر أسعار الطاقة المرتفعة وخطر نقص الغاز على الاقتصاد، وتتوقع الشركات نشاطا تجاريا أسوأ بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة".يعكس التقرير النظرة التشاؤمية المتزايدة في ألمانيا، التي تكافح أيضا مع التضخم المتفشي ومشاكل سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب الأزمة في أوكرانيا.أظهر مقياس لنشاط القطاع الخاص من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد الألماني بدأ في الانكماش في يوليو لأول مرة هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/خبير-التضخم-في-أمريكا-يعني-أن-الركود-أصبح-أكثر-احتمالا-هذا-العام-1065348307.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065529515_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_e1b1d238d3876b30aec9d77f809fc368.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار ألمانيا

ألمانيا على حافة الركود الاقتصادي مع انهيار ثقة الشركات

10:48 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATTالحي المالي في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة
الحي المالي في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
تابعنا عبرTelegram
انخفضت ثقة الشركات الألمانية إلى أدنى مستوى لها منذ الأشهر الأولى للوباء، وسط مخاوف من أن قطع إمدادات الغاز الروسي قد يدفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الانكماش.
وانخفض مؤشر توقعات معهد "آيفو" الألماني إلى 80.3 نقطة في يوليو/ تموز من 85.8 في يونيو/ حزيران - وهو انخفاض أعمق بكثير مما كان متوقعا. كما انخفض مؤشر الظروف الحالية، حسبما ذكرت صحيفة "التلغراف".
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
خبير: التضخم في أمريكا يعني أن الركود أصبح أكثر احتمالا هذا العام
20 يوليو, 16:02 GMT
وقال كليمنس فويست، رئيس المعهد: "ألمانيا على حافة الركود، وتؤثر أسعار الطاقة المرتفعة وخطر نقص الغاز على الاقتصاد، وتتوقع الشركات نشاطا تجاريا أسوأ بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة".
يعكس التقرير النظرة التشاؤمية المتزايدة في ألمانيا، التي تكافح أيضا مع التضخم المتفشي ومشاكل سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب الأزمة في أوكرانيا.
أظهر مقياس لنشاط القطاع الخاص من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد الألماني بدأ في الانكماش في يوليو لأول مرة هذا العام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала