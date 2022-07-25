https://arabic.sputniknews.com/20220725/ألمانيا-على-حافة-الركود-الاقتصادي-مع-انهيار-ثقة-الشركات-1065529693.html

ألمانيا على حافة الركود الاقتصادي مع انهيار ثقة الشركات

ألمانيا على حافة الركود الاقتصادي مع انهيار ثقة الشركات

انخفضت ثقة الشركات الألمانية إلى أدنى مستوى لها منذ الأشهر الأولى للوباء، وسط مخاوف من أن قطع إمدادات الغاز الروسي قد يدفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الانكماش. 25.07.2022, سبوتنيك عربي

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اقتصاد

أخبار ألمانيا

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وانخفض مؤشر توقعات معهد "آيفو" الألماني إلى 80.3 نقطة في يوليو/ تموز من 85.8 في يونيو/ حزيران - وهو انخفاض أعمق بكثير مما كان متوقعا. كما انخفض مؤشر الظروف الحالية، حسبما ذكرت صحيفة "التلغراف".وقال كليمنس فويست، رئيس المعهد: "ألمانيا على حافة الركود، وتؤثر أسعار الطاقة المرتفعة وخطر نقص الغاز على الاقتصاد، وتتوقع الشركات نشاطا تجاريا أسوأ بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة".يعكس التقرير النظرة التشاؤمية المتزايدة في ألمانيا، التي تكافح أيضا مع التضخم المتفشي ومشاكل سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب الأزمة في أوكرانيا.أظهر مقياس لنشاط القطاع الخاص من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد الألماني بدأ في الانكماش في يوليو لأول مرة هذا العام.

https://arabic.sputniknews.com/20220720/خبير-التضخم-في-أمريكا-يعني-أن-الركود-أصبح-أكثر-احتمالا-هذا-العام-1065348307.html

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اقتصاد, أخبار ألمانيا