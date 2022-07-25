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أمريكا تدين إعدام 4 نشطاء في ميانمار
أمريكا تدين إعدام 4 نشطاء في ميانمار
أدانت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، المجلس العسكري الحاكم في بورما لتنفيذه أحكام الإعدام بحق 4 نشطاء من المطالبين بالديمقراطية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:40+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ميانمار
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جاء هذا في بيان نشرته السفارة الأمريكية في يانغون على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".وجاء في البيان: "ندين إعدام النظام العسكري لقياديين مؤيدين للديمقراطية، ومسؤولين منتخبين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية".وأضاف البيان: " ننضم إلى شعب ميانمار في الحداد على فقدان كو جيمي، وفيو زيا ثو، وهلا ميو أونج ، وأونج ثورا زاو".وأعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم الاثنين، إعدام النشطاء الأربعة بعد اتهامهم بالمساعدة في تنفيذ "أعمال إرهابية".ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مطلع شباط/ فبراير 2021، صدرت أحكام بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن، بحسب "فرانس برس".
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ميانمار

أمريكا تدين إعدام 4 نشطاء في ميانمار

09:40 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 25.07.2022)
© AFP 2022 / Ye Aung Thuاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021
احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / Ye Aung Thu
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أدانت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، المجلس العسكري الحاكم في بورما لتنفيذه أحكام الإعدام بحق 4 نشطاء من المطالبين بالديمقراطية.
جاء هذا في بيان نشرته السفارة الأمريكية في يانغون على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".
وجاء في البيان: "ندين إعدام النظام العسكري لقياديين مؤيدين للديمقراطية، ومسؤولين منتخبين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية".
وأضاف البيان: " ننضم إلى شعب ميانمار في الحداد على فقدان كو جيمي، وفيو زيا ثو، وهلا ميو أونج ، وأونج ثورا زاو".
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم الاثنين، إعدام النشطاء الأربعة بعد اتهامهم بالمساعدة في تنفيذ "أعمال إرهابية".
ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مطلع شباط/ فبراير 2021، صدرت أحكام بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن، بحسب "فرانس برس".
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