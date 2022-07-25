https://arabic.sputniknews.com/20220725/أمريكا-تدين-إعدام-4-نشطاء-في-ميانمار-1065523384.html
أمريكا تدين إعدام 4 نشطاء في ميانمار
أمريكا تدين إعدام 4 نشطاء في ميانمار
أدانت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، المجلس العسكري الحاكم في بورما لتنفيذه أحكام الإعدام بحق 4 نشطاء من المطالبين بالديمقراطية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:40+0000
2022-07-25T09:40+0000
2022-07-25T10:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ميانمار
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جاء هذا في بيان نشرته السفارة الأمريكية في يانغون على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".وجاء في البيان: "ندين إعدام النظام العسكري لقياديين مؤيدين للديمقراطية، ومسؤولين منتخبين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية".وأضاف البيان: " ننضم إلى شعب ميانمار في الحداد على فقدان كو جيمي، وفيو زيا ثو، وهلا ميو أونج ، وأونج ثورا زاو".وأعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم الاثنين، إعدام النشطاء الأربعة بعد اتهامهم بالمساعدة في تنفيذ "أعمال إرهابية".ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مطلع شباط/ فبراير 2021، صدرت أحكام بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن، بحسب "فرانس برس".
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ميانمار
أمريكا تدين إعدام 4 نشطاء في ميانمار
09:40 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
أدانت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، المجلس العسكري الحاكم في بورما لتنفيذه أحكام الإعدام بحق 4 نشطاء من المطالبين بالديمقراطية.
جاء هذا في بيان نشرته السفارة الأمريكية في يانغون على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".
وجاء في البيان: "ندين إعدام النظام العسكري لقياديين مؤيدين للديمقراطية، ومسؤولين منتخبين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية".
وأضاف البيان: " ننضم إلى شعب ميانمار في الحداد على فقدان كو جيمي، وفيو زيا ثو، وهلا ميو أونج ، وأونج ثورا زاو".
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في
ميانمار اليوم الاثنين، إعدام النشطاء الأربعة بعد اتهامهم بالمساعدة في تنفيذ "أعمال إرهابية".
ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مطلع شباط/ فبراير 2021، صدرت أحكام بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن، بحسب "فرانس برس".