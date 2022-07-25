https://arabic.sputniknews.com/20220725/أوكرانيا-تتسلم-منظومة-الفهد-الألمانية-1065533192.html
أوكرانيا تتسلم منظومة "الفهد" الألمانية
أوكرانيا تتسلم منظومة "الفهد" الألمانية
قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن كييف تلقت أول ثلاثة أنظمة صواريخ من طراز "غيبارد" (الفهد) مع ذخيرتها من ألمانيا، ومن المتوقع تسليم 12 نظام دفاع... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T11:37+0000
2022-07-25T11:37+0000
2022-07-25T11:37+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال ريزنيكوف في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني: "القطع الثلاثة الأولى من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات غيبارد وصلت اليوم من ألمانيا، وتم تسليم عشرات الآلاف من الذخائر الخاصة بها، ونحن ننتظر أول 15 منظومة، حيث دخل ثلاثة منها بالفعل أوكرانيا واليوم هم بالفعل تحت تصرف القوات المسلحة لأوكرانيا".وقال مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني، فاديم ميلنيك، في 5 تموز/يوليو، إن مكتبه سجل مبيعات متكررة للمساعدات الإنسانية القادمة من الدول الغربية، وكذلك المعدات العسكرية.وأوضح ميلينك على الهواء لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية، أن "المكتب يحقق في قضايا تتعلق بالمساعدات الإنسانية في حال بيع هذه المساعدات بمقابل مادي".وأردف: "حتى المعدات العسكرية تباع مقابل أرصدة مالية، فلقد توصلنا إلى مثل هذه الحقائق".
https://arabic.sputniknews.com/20220725/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-زوارق-أوكرانية-حاولت-التسلل-إلى-مصب-نهر-دنيبر-1065531430.html
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روسيا, رصد عسكري
أوكرانيا تتسلم منظومة "الفهد" الألمانية
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قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن كييف تلقت أول ثلاثة أنظمة صواريخ من طراز "غيبارد" (الفهد) مع ذخيرتها من ألمانيا، ومن المتوقع تسليم 12 نظام دفاع جوي آخر.
وقال ريزنيكوف في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني: "القطع الثلاثة الأولى من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات غيبارد وصلت اليوم من ألمانيا، وتم تسليم عشرات الآلاف من الذخائر الخاصة بها، ونحن ننتظر أول 15 منظومة، حيث دخل ثلاثة منها بالفعل أوكرانيا واليوم هم بالفعل تحت تصرف القوات المسلحة لأوكرانيا".
وقال مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني، فاديم ميلنيك، في 5 تموز/يوليو، إن مكتبه سجل مبيعات متكررة للمساعدات الإنسانية القادمة من الدول الغربية، وكذلك المعدات العسكرية.
وأوضح ميلينك على الهواء لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية، أن "المكتب يحقق في قضايا تتعلق بالمساعدات الإنسانية في حال بيع هذه المساعدات بمقابل مادي".
وأردف
: "حتى المعدات العسكرية تباع مقابل أرصدة مالية، فلقد توصلنا إلى مثل هذه الحقائق".