https://arabic.sputniknews.com/20220725/إعلام-الولايات-المتحدة-تلغي-مناورة-نسيم-البحر-بسبب-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1065550741.html
إعلام: الولايات المتحدة تلغي مناورة "نسيم البحر" بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إعلام: الولايات المتحدة تلغي مناورة "نسيم البحر" بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، بأن مناورات "سي بريز 2022" أو (نسيم البحر2022) المقرر إجراؤها هذا الصيف في البحر الأسود، أُلغيت بسبب ما سمته "بالغزو... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T14:26+0000
2022-07-25T14:26+0000
2022-07-25T14:26+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال مصدر عسكري لمجلة "نيوزويك" الأمريكية أن نسخة يوليو/تموز 2021، التي استضافتها الولايات المتحدة وأوكرانيا تضمنت 32 سفينة حربية، بما في ذلك مدمرة الصواريخ الموجهة "يو إس إس روس أرلي بورك"، التابعة لشركاء الناتو.وأضافت المجلة: "في العام الماضي، وصف القائد دانييل مارزلوف، قائد العمليات في البحر الأسود في الأسطول السادس الأمريكي، لمجلة "نيوزويك"، مناورات سي بريز 2022، التي كان من المزمع إجراؤها بالضرورية لردع العدوان الروسي وتأكيد دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا".وقالت الكابتن تامارا لورانس من قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا في رسالة للمجلة، إن "عملية أصغر لحلف شمال الأطلسي لا تشمل سفن حربية أمريكية تجري بدلا من سي بريز".
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لإطلاق-صواريخ-كاليبر-من-البحر-الأسود-على-أهداف-أوكرانية-1063652134.html
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا
إعلام: الولايات المتحدة تلغي مناورة "نسيم البحر" بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، بأن مناورات "سي بريز 2022" أو (نسيم البحر2022) المقرر إجراؤها هذا الصيف في البحر الأسود، أُلغيت بسبب ما سمته "بالغزو الروسي المتواصل لأوكرانيا".
وقال مصدر عسكري لمجلة "نيوزويك
" الأمريكية أن نسخة يوليو/تموز 2021، التي استضافتها الولايات المتحدة وأوكرانيا تضمنت 32 سفينة حربية، بما في ذلك مدمرة الصواريخ الموجهة "يو إس إس روس أرلي بورك"، التابعة لشركاء الناتو.
وأضافت المجلة: "في العام الماضي، وصف القائد دانييل مارزلوف، قائد العمليات في البحر الأسود في الأسطول السادس الأمريكي، لمجلة "نيوزويك"، مناورات سي بريز 2022، التي كان من المزمع إجراؤها بالضرورية لردع العدوان الروسي وتأكيد دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لأوكرانيا".
واستمر التخطيط لهذه المناورة حتى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس في 24 فبراير/شباط، وعُقد اجتماع تخطيطي في مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية في يناير/كانون الثاني المنصرم.
وقالت الكابتن تامارا لورانس من قوات البحرية الأمريكية في أوروبا
وأفريقيا في رسالة للمجلة، إن "عملية أصغر لحلف شمال الأطلسي لا تشمل سفن حربية أمريكية تجري بدلا من سي بريز".