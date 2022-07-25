https://arabic.sputniknews.com/20220725/إيران-ترد-على-تصريحات-لملك-الأردن-قال-فيها-إن-مليشيات-تابعة-لطهران-تهدد-حدوده-1065534772.html

إيران ترد على تصريحات لملك الأردن قال فيها إن ميليشيات تابعة لطهران تهدد حدوده

إيران ترد على تصريحات لملك الأردن قال فيها إن ميليشيات تابعة لطهران تهدد حدوده

أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تعتمد سياسة تطوير العلاقات مع الدول العربية، ومن بينها الأردن، مشيرة إلى أنه "لولا طهران لتأثر أمن المنطقة والأردن". 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T12:10+0000

2022-07-25T12:10+0000

2022-07-25T13:05+0000

العالم العربي

أخبار إيران

أخبار الأردن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104488/80/1044888095_0:95:2847:1696_1920x0_80_0_0_867ae3cb95471044ee277f75d4c1755f.jpg

طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين: "سياسة إيران هي تطوير العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، والأردن من بين هذه الدول، ولكن نرفض اتهام إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".وأضاف أن "طهران لعبت دورًا مهمًا في تأمين أمن المنطقة وأمن الأردن.. ولولا دور إيران الحاسم في القضاء على الإرهاب في سوريا والعراق، لتأثر أمن المنطقة والأردن بالتأكيد".يأتي ذلك ردًا على تصريحات أدلى بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للصحافة الأردنية قال فيها إن الأردن يواجه تحديات أمنية على حدوده بفعل ميليشيات مرتبطة بإيران، مطالبا إيران بتغيير سلوكها على أرض الواقع.

https://arabic.sputniknews.com/20220724/ملك-الأردن-نريد-علاقات-طيبة-مع-إيران-لكن-يجب-أن-يتغير-سلوكها--1065472962.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار إيران, أخبار الأردن