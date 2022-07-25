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https://arabic.sputniknews.com/20220725/إيران-ترد-على-تصريحات-لملك-الأردن-قال-فيها-إن-مليشيات-تابعة-لطهران-تهدد-حدوده-1065534772.html
إيران ترد على تصريحات لملك الأردن قال فيها إن ميليشيات تابعة لطهران تهدد حدوده
إيران ترد على تصريحات لملك الأردن قال فيها إن ميليشيات تابعة لطهران تهدد حدوده
أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تعتمد سياسة تطوير العلاقات مع الدول العربية، ومن بينها الأردن، مشيرة إلى أنه "لولا طهران لتأثر أمن المنطقة والأردن". 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T12:10+0000
2022-07-25T13:05+0000
العالم العربي
أخبار إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين: "سياسة إيران هي تطوير العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، والأردن من بين هذه الدول، ولكن نرفض اتهام إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".وأضاف أن "طهران لعبت دورًا مهمًا في تأمين أمن المنطقة وأمن الأردن.. ولولا دور إيران الحاسم في القضاء على الإرهاب في سوريا والعراق، لتأثر أمن المنطقة والأردن بالتأكيد".يأتي ذلك ردًا على تصريحات أدلى بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للصحافة الأردنية قال فيها إن الأردن يواجه تحديات أمنية على حدوده بفعل ميليشيات مرتبطة بإيران، مطالبا إيران بتغيير سلوكها على أرض الواقع.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/ملك-الأردن-نريد-علاقات-طيبة-مع-إيران-لكن-يجب-أن-يتغير-سلوكها--1065472962.html
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العالم العربي, أخبار إيران, أخبار الأردن

إيران ترد على تصريحات لملك الأردن قال فيها إن ميليشيات تابعة لطهران تهدد حدوده

12:10 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 13:05 GMT 25.07.2022)
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران تعتمد سياسة تطوير العلاقات مع الدول العربية، ومن بينها الأردن، مشيرة إلى أنه "لولا طهران لتأثر أمن المنطقة والأردن".
طهران - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين: "سياسة إيران هي تطوير العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، والأردن من بين هذه الدول، ولكن نرفض اتهام إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".
وأضاف أن "طهران لعبت دورًا مهمًا في تأمين أمن المنطقة وأمن الأردن.. ولولا دور إيران الحاسم في القضاء على الإرهاب في سوريا والعراق، لتأثر أمن المنطقة والأردن بالتأكيد".
ملك الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2022
ملك الأردن: نريد علاقات طيبة مع إيران لكن يجب أن يتغير سلوكها
أمس, 06:48 GMT

وتابع كنعاني: "كانت إيران بناءة ومستقرة في مناقشة الأمن الإقليمي، وستواصل إيران هذا الدور وسترحب بالدور البناء للدول لحل سوء التفاهم واتخاذ خطوات إلى الأمام لتطوير العلاقات".

يأتي ذلك ردًا على تصريحات أدلى بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للصحافة الأردنية قال فيها إن الأردن يواجه تحديات أمنية على حدوده بفعل ميليشيات مرتبطة بإيران، مطالبا إيران بتغيير سلوكها على أرض الواقع.
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