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https://arabic.sputniknews.com/20220725/ارتفاع-حاد-في-أسعار-الغاز-عقب-تخفيض-غازبروم-للإنتاج-1065562616.html
ارتفاع حاد في أسعار الغاز عقب تخفيض "غازبروم" للإنتاج
ارتفاع حاد في أسعار الغاز عقب تخفيض "غازبروم" للإنتاج
أفادت بيانات بورصة "إنتركونتيننتال إكستشينج"، اليوم الاثنين، بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا عند إغلاق التعاملات بنسبة 12% لتصل 1890 دولارا لكل ألف متر مكعب. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T17:13+0000
2022-07-25T17:13+0000
روسيا
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات البورصة، التي تتخذ لندن مقرا لها، فإن العقود الآجلة لتوريد الغاز افتتحت لشهر أغسطس/آب، جلسة التداول اليوم الاثنين عند 1680 دولارا لكل ألف متر مكعب، لكن الأسعار قفزت بنسبة 12% لتصل إلى 1889.7 دولارا لكل ألف متر مكعب، بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستوقف تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" في محطة "بورتوفايا" لضغط الغاز.وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين في 25 تموز/يوليو، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يصل إلى 20% من السعة الاسمية للمحطة.وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".
https://arabic.sputniknews.com/20220725/غازبروم-تتلقى-وثائق-غير-كافية-من-السلطات-الكندية-حول-التيار-الشمالي-1065539355.html
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روسيا, اقتصاد

ارتفاع حاد في أسعار الغاز عقب تخفيض "غازبروم" للإنتاج

17:13 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOVأنابيب غاز طبيعي
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOV
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أفادت بيانات بورصة "إنتركونتيننتال إكستشينج"، اليوم الاثنين، بارتفاع أسعار الغاز في أوروبا عند إغلاق التعاملات بنسبة 12% لتصل 1890 دولارا لكل ألف متر مكعب.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات البورصة، التي تتخذ لندن مقرا لها، فإن العقود الآجلة لتوريد الغاز افتتحت لشهر أغسطس/آب، جلسة التداول اليوم الاثنين عند 1680 دولارا لكل ألف متر مكعب، لكن الأسعار قفزت بنسبة 12% لتصل إلى 1889.7 دولارا لكل ألف متر مكعب، بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستوقف تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" في محطة "بورتوفايا" لضغط الغاز.
وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين في 25 تموز/يوليو، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يصل إلى 20% من السعة الاسمية للمحطة.
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
غازبروم تتلقى وثائق "غير كافية" من السلطات الكندية حول "التيار الشمالي"
13:17 GMT
وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".
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