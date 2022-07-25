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استطلاع: ثلث الأمريكيين يرون ضرورة حمل السلاح ضد الحكومة
استطلاع: ثلث الأمريكيين يرون ضرورة حمل السلاح ضد الحكومة
تقول غالبية الأمريكيين، إن الحكومة الأمريكية فاسدة، ويقول واحد من كل ثلاثة تقريبا إنه قد يكون من الضروري قريبا حمل السلاح ضدها، وفقا لاستطلاع جديد أجراه معهد... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T23:00+0000
2022-07-25T23:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت صحيفة "ذا هيل" يوم الأحد الاستطلاع، حيث يقول ثلثا الجمهوريين والمستقلين إن الحكومة "فاسدة وتتلاعب بالأشخاص العاديين مثلنا"، مقارنة بنسبة 51 بالمئة من الليبراليين المشاركين في الاستطلاع.وقد أيدهم واحد من كل خمسة ديمقراطيين.وقال التقرير "تأتي هذه النتائج بعد أن اختتمت لجنة بمجلس النواب مكلفة بالتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي جلستها الأخيرة في الصيف، سعيا لوضع الرئيس السابق ترامب في قلب الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020".وقالت اللجنة أيضا، إن دونالد ترامب قبلَ الهجوم عن طيب خاطر بل وشجع أنصاره على ذلك، وشاهد أعمال العنف على التلفزيون لما يقرب من ثلاث ساعات قبل أن يصدر أخيرا بيانا يأمرهم بالعودة إلى ديارهم.
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الولايات المتحدة الأمريكية

استطلاع: ثلث الأمريكيين يرون ضرورة حمل السلاح ضد الحكومة

23:00 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 23:17 GMT 25.07.2022)
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© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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تقول غالبية الأمريكيين، إن الحكومة الأمريكية فاسدة، ويقول واحد من كل ثلاثة تقريبا إنه قد يكون من الضروري قريبا حمل السلاح ضدها، وفقا لاستطلاع جديد أجراه معهد السياسة بجامعة شيكاغو.
ونقلت صحيفة "ذا هيل" يوم الأحد الاستطلاع، حيث يقول ثلثا الجمهوريين والمستقلين إن الحكومة "فاسدة وتتلاعب بالأشخاص العاديين مثلنا"، مقارنة بنسبة 51 بالمئة من الليبراليين المشاركين في الاستطلاع.

وقد وافق 28 بالمئة من جميع المشاركين في الاستطلاع، من بينهم 37 بالمئة من حاملي الأسلحة، على أنه "قد يكون من الضروري في وقت ما قريبا أن يحمل المواطنون السلاح ضد الحكومة"، وهو رأي يتبناه حوالي 35 بالمئة من الجمهوريين وحوالي 35 بالمئة من المستقلين.

وقد أيدهم واحد من كل خمسة ديمقراطيين.
وقال التقرير "تأتي هذه النتائج بعد أن اختتمت لجنة بمجلس النواب مكلفة بالتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي جلستها الأخيرة في الصيف، سعيا لوضع الرئيس السابق ترامب في قلب الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020".
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وقالت اللجنة أيضا، إن دونالد ترامب قبلَ الهجوم عن طيب خاطر بل وشجع أنصاره على ذلك، وشاهد أعمال العنف على التلفزيون لما يقرب من ثلاث ساعات قبل أن يصدر أخيرا بيانا يأمرهم بالعودة إلى ديارهم.
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