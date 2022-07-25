https://arabic.sputniknews.com/20220725/الأرصاد-الجوية-في-الجزائر-تحذر-من-ارتفاع-قياسي-لدرجات-الحرارة-1065529025.html
الأرصاد الجوية في الجزائر تحذر من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة
الأرصاد الجوية في الجزائر تحذر من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الإثنين، من تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 45 درجة تحت الظل في 3 ولايات من الوطن. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T10:32+0000
2022-07-25T10:32+0000
2022-07-25T10:32+0000
العالم العربي
الجزائر
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نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن الأرصاد الجوية نشرية جاء فيها إن موجة الحر الحالية مستمرة حتى يوم غد الثلاثاء على الأقل، فيما تتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من عين الدفلى الشلف وغليزان.وحذرت الهيئة من استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية، مشيرة إلى أنها ستصل إلى 45 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم.وخصت الأرصاد بالذكر ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، غليزان، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، عين تموشنت وتلمسان.وفي وقت سابق، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، أن يشهد أمس الأحد، موجة حر شديدة ستتخطى الـ40 درجة مئوية في الظل، محذرة من أن الموجة الحارة الشديدة ستضرب السواحل الشرقية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.ولفتت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية في بيانها إلى أن الولايات الأكثر تضررا من موجة الحر الشديدة اليوم هيبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
الأرصاد الجوية في الجزائر تحذر من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية في الجزائر، اليوم الإثنين، من تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 45 درجة تحت الظل في 3 ولايات من الوطن.
نقلت صحيفة
"النهار" الجزائرية عن الأرصاد الجوية نشرية جاء فيها إن موجة الحر الحالية مستمرة حتى يوم غد الثلاثاء على الأقل، فيما تتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من عين الدفلى الشلف وغليزان.
وحذرت الهيئة من استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية، مشيرة إلى أنها ستصل إلى 45 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم.
وخصت الأرصاد بالذكر ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، غليزان، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، عين تموشنت وتلمسان.
وفي وقت سابق، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية، أن يشهد أمس الأحد، موجة حر شديدة ستتخطى الـ40 درجة مئوية في الظل، محذرة من أن الموجة الحارة الشديدة ستضرب السواحل الشرقية، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
ولفتت هيئة الأرصاد الجوية الجزائرية في بيانها إلى أن الولايات الأكثر تضررا من موجة الحر الشديدة اليوم هيبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.