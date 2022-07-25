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https://arabic.sputniknews.com/20220725/الأمم-المتحدة-يمكن-للسفن-نقل-الحبوب-من-ميناء-أوديسا-رغم-تعرضه-للقصف-1065563021.html
الأمم المتحدة: يمكن للسفن نقل الحبوب من ميناء أوديسا "رغم تعرضه للقصف"
الأمم المتحدة: يمكن للسفن نقل الحبوب من ميناء أوديسا "رغم تعرضه للقصف"
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين، أنه يمكن تنفيذ عملية نقل الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود "بالرغم من تعرض ميناء... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T17:24+0000
2022-07-25T17:24+0000
أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حق للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت الأضرار التي لحقت بميناء أوديسا جراء القصف الروسي تعيق نقل الحبوب من أوكرانيا: "نعتقد أن العمل في إطار المبادرة يمكن أن يتواصل، ونعتقد أن السفن يمكنها الحركة".وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين في 25 تموز/يوليو، إن القصف الذي طال القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا لا يؤثر بأي حال من الأحوال على البنية التحتية المشاركة في تنفيذ بنود "صفقة الغذاء"، هذا لا يمكن ولا ينبغي أن يؤثر على عملية شحن الحبوب.وأوضح بيسكوف: "كان ذلك مرتبط حصريًا بالبنية التحتية العسكرية. وليس له علاقة بأي حال من الأحوال بالبنية التحتية المستخدمة للوفاء بالاتفاقيات وتصدير الحبوب. لذلك، لا يمكن ولا ينبغي أن يؤثر ذلك على بدء عملية الشحن بأي شكل من الأشكال".
https://arabic.sputniknews.com/20220724/الدفاع-الروسية-تدمير-سفينة-حربية-أوكرانية-ومستودع-لصواريخ-هاربون-في-ميناء-أوديسا---1065480879.html
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أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: يمكن للسفن نقل الحبوب من ميناء أوديسا "رغم تعرضه للقصف"

17:24 GMT 25.07.2022
© Sputnik . Denis Petrov / الذهاب إلى بنك الصورميناء أوديسا
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Denis Petrov
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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الاثنين، أنه يمكن تنفيذ عملية نقل الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود "بالرغم من تعرض ميناء أوديسا للقصف".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حق للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت الأضرار التي لحقت بميناء أوديسا جراء القصف الروسي تعيق نقل الحبوب من أوكرانيا: "نعتقد أن العمل في إطار المبادرة يمكن أن يتواصل، ونعتقد أن السفن يمكنها الحركة".

وأضاف حق: "نحن نريد أن تقوم جميع الأطراف بتنفيذ أشياء مفيدة من أجل أن نتمكن من تحقيق أهداف المبادرة، ولضمان عبور آمن للسفن التجارية المحملة بالغذاء والأسمدة. هذه السفن يجب أن تتوجه إلى 3 موانئ أوكرانية، أوديسا، وتشيرنومورسك، ويوجني. نريد أن نضمن توفير جميع شروط المرور الآمن للسفن. وأي شيء لا يتوافق مع هذا لا يساعد على النجاح".

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين في 25 تموز/يوليو، إن القصف الذي طال القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا لا يؤثر بأي حال من الأحوال على البنية التحتية المشاركة في تنفيذ بنود "صفقة الغذاء"، هذا لا يمكن ولا ينبغي أن يؤثر على عملية شحن الحبوب.
وأوضح بيسكوف: "كان ذلك مرتبط حصريًا بالبنية التحتية العسكرية. وليس له علاقة بأي حال من الأحوال بالبنية التحتية المستخدمة للوفاء بالاتفاقيات وتصدير الحبوب. لذلك، لا يمكن ولا ينبغي أن يؤثر ذلك على بدء عملية الشحن بأي شكل من الأشكال".
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