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https://arabic.sputniknews.com/20220725/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-عملية-للاستخبارات-العسكرية-الأوكرانية-لاختطاف-مقاتلات-روسية-1065512839.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية لاختطاف مقاتلات روسية
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية لاختطاف مقاتلات روسية
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، إحباط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أشرفت عليها استخبارات دول الناتو لاختطاف طائرات مقاتلة روسية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T06:01+0000
2022-07-25T06:04+0000
روسيا
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وذكر الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عملية للاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، لاختطاف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، أشرفت عليها استخبارات الناتو".وأضاف البيان: "حاول أعضاء الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، نيابة عن القيادة السياسية للبلاد، تجنيد طيارين عسكريين روس مقابل مكافأة مالية وضمانات للحصول على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، لإقناعهم بالطيران والهبوط بالطائرات في المطارات التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى تحديد موظفي الخدمات الخاصة الأوكرانية المشاركين في هذه العملية والمتواطئين معهم.
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روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية لاختطاف مقاتلات روسية

06:01 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 06:04 GMT 25.07.2022)
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الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، إحباط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أشرفت عليها استخبارات دول الناتو لاختطاف طائرات مقاتلة روسية.
وذكر الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عملية للاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، لاختطاف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، أشرفت عليها استخبارات الناتو".

وأضاف البيان: "حاول أعضاء الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، نيابة عن القيادة السياسية للبلاد، تجنيد طيارين عسكريين روس مقابل مكافأة مالية وضمانات للحصول على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، لإقناعهم بالطيران والهبوط بالطائرات في المطارات التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى تحديد موظفي الخدمات الخاصة الأوكرانية المشاركين في هذه العملية والمتواطئين معهم.
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