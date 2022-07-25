الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية لاختطاف مقاتلات روسية
06:01 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 06:04 GMT 25.07.2022)
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation/
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، إحباط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أشرفت عليها استخبارات دول الناتو لاختطاف طائرات مقاتلة روسية.
وذكر الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عملية للاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، لاختطاف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، أشرفت عليها استخبارات الناتو".
وأضاف البيان: "حاول أعضاء الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، نيابة عن القيادة السياسية للبلاد، تجنيد طيارين عسكريين روس مقابل مكافأة مالية وضمانات للحصول على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، لإقناعهم بالطيران والهبوط بالطائرات في المطارات التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى تحديد موظفي الخدمات الخاصة الأوكرانية المشاركين في هذه العملية والمتواطئين معهم.
وأضاف البيان: "حاول أعضاء الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، نيابة عن القيادة السياسية للبلاد، تجنيد طيارين عسكريين روس مقابل مكافأة مالية وضمانات للحصول على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي، لإقناعهم بالطيران والهبوط بالطائرات في المطارات التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى تحديد موظفي الخدمات الخاصة الأوكرانية المشاركين في هذه العملية والمتواطئين معهم.