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https://arabic.sputniknews.com/20220725/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدين-إعدام-4-ناشطين-في-ميانمار-1065568338.html
الأمين العام للأمم المتحدة يدين إعدام 4 ناشطين في ميانمار
الأمين العام للأمم المتحدة يدين إعدام 4 ناشطين في ميانمار
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إعدام 4 ناشطين معارضين للحكومة في ميانمار. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
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أنطونيو غوتيريش
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وجاء في بيان نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، اليوم الاثنين، "الأمين العام يدين بشدة إعدام العسكريين في ميانمار أربعة ناشطين سياسيين".وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يعارض حكم الإعدام في أي أحوال.وأشار إلى أن تنفيذ حكم الإعدام في ميانمار قد تم لأول مرة منذ عام 1988، وهذا يدل على تدهور وضع حقوق الإنسان السيء للغاية في ميانمار.
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أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة يدين إعدام 4 ناشطين في ميانمار

22:07 GMT 25.07.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إعدام 4 ناشطين معارضين للحكومة في ميانمار.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وجاء في بيان نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، اليوم الاثنين، "الأمين العام يدين بشدة إعدام العسكريين في ميانمار أربعة ناشطين سياسيين".
وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يعارض حكم الإعدام في أي أحوال.
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وأشار إلى أن تنفيذ حكم الإعدام في ميانمار قد تم لأول مرة منذ عام 1988، وهذا يدل على تدهور وضع حقوق الإنسان السيء للغاية في ميانمار.
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