https://arabic.sputniknews.com/20220725/الاتحاد-الأوروبي-يقر-استخدام-لقاح-الجدري-للوقاية-من-جدري-القردة-1065518918.html
الاتحاد الأوروبي يقر استخدام لقاح الجدري للوقاية من جدري القردة
الاتحاد الأوروبي يقر استخدام لقاح الجدري للوقاية من جدري القردة
وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام لقاح الجدري للوقاية من مرض جدري القردة وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية، حسبما... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T08:35+0000
2022-07-25T08:35+0000
2022-07-25T08:35+0000
جدري القردة
أخبار الاتحاد الأوروبي
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قال بافاريان نورديك في بيان: "المفوضية الأوروبية مددت التفويض التسويقي للقاح الجدري الذي تنتجه الشركة (إمفانيكس)، ليشمل الحماية من جدري القردة" تماشيا مع توصية من هيئة مراقبة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي.وأضافت الشركة: "الموافقة ... صالحة في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا، وليختنشتاين والنرويج"، بحسب "فرانس برس".يوم السبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القردة، الذي أصاب 16 ألف شخص في 72 دولة سيصبح حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى تحذير يمكن أن تصدره.وأقر الاتحاد الأوروبي لقاح إمفانيكس منذ عام 2013 للوقاية من مرض الجدري.
https://arabic.sputniknews.com/20220723/الصحة-العالمية-تعلن-حالة-طوارئ-عالمية-بسبب-تفشي-مرض-جدري-القردة--1065464594.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يقر استخدام لقاح الجدري للوقاية من جدري القردة
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وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام لقاح الجدري للوقاية من مرض جدري القردة وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية، حسبما أعلنت، اليوم الاثنين، شركة تصنيع الأدوية الدنماركية التي طورت اللقاح.
قال بافاريان نورديك في بيان: "المفوضية الأوروبية مددت التفويض التسويقي للقاح الجدري الذي تنتجه الشركة (إمفانيكس)، ليشمل الحماية من جدري القردة" تماشيا مع توصية من هيئة مراقبة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأضافت الشركة: "الموافقة ... صالحة في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا، وليختنشتاين والنرويج"، بحسب "فرانس برس".
يوم السبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية
أن تفشي جدري القردة، الذي أصاب 16 ألف شخص في 72 دولة سيصبح حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى تحذير يمكن أن تصدره.
وأقر الاتحاد الأوروبي لقاح إمفانيكس منذ عام 2013 للوقاية من مرض الجدري.