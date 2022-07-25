https://arabic.sputniknews.com/20220725/الجيش-العراقي-يبحث-3-ملفات-مع-بعثة-حلف-الناتو-1065523631.html
الجيش العراقي يبحث 3 ملفات مع بعثة حلف "الناتو"
الجيش العراقي يبحث 3 ملفات مع بعثة حلف "الناتو"
استقبل رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الاثنين، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الجنرال جيوفاني م... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:40+0000
2022-07-25T09:40+0000
2022-07-25T09:40+0000
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وبحث يار الله مع إينوتشي خلال لقائهما 3 ملفات، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية أن "الجانبين بحثا أطر التعاون والتنسيق على مستوى التدريب والتسليح وتقديم الخبرات من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي".وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت الشهر الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق.وأوضح بيان من الوزارة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم وتطوير النظام اللوجستي للقوات المسلحة العراقية وبناء قدراتها على كافة الأصعدة.وذكر بيان الوزارة أن المذكرة تهدف لاستمرار التعاون بين الجانبين واللحاق بركب الدول المنضوية تحت مظلتها لإمداد المؤسسة العسكرية بتكنولوجيا متطورة ترفع من قدرات الجيش العراقي والاستعداد القتالي في جميع المستويات.وأشارت وزارة الدفاع إلى أن توقيع المذكرة لم يأتِ بشكل مفاجئ ولكن سبقته مراحل طويلة امتدت لعام تخللها اجتماعات ولقاءات متواصلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الناتو, العالم العربي
الجيش العراقي يبحث 3 ملفات مع بعثة حلف "الناتو"
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استقبل رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الاثنين، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الجنرال جيوفاني م. إينوتشي.
وبحث يار الله مع إينوتشي خلال لقائهما 3 ملفات، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية أن "الجانبين بحثا أطر التعاون والتنسيق على مستوى التدريب والتسليح وتقديم الخبرات من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي".
وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت الشهر الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق.
وأوضح بيان من الوزارة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم وتطوير النظام اللوجستي للقوات المسلحة العراقية وبناء قدراتها على كافة الأصعدة.
وذكر بيان الوزارة أن المذكرة تهدف لاستمرار التعاون بين الجانبين واللحاق بركب الدول المنضوية تحت مظلتها لإمداد المؤسسة العسكرية بتكنولوجيا متطورة ترفع من قدرات الجيش العراقي والاستعداد القتالي في جميع المستويات.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن توقيع المذكرة لم يأتِ بشكل مفاجئ ولكن سبقته مراحل طويلة امتدت لعام تخللها اجتماعات ولقاءات متواصلة.