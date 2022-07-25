https://arabic.sputniknews.com/20220725/الجيش-يتحرك-تفاصيل-اختطاف-رجل-أعمال-سعودي-في-لبنان-1065533420.html
الجيش يتحرك... تفاصيل اختطاف رجل أعمال سعودي في لبنان
الجيش يتحرك... تفاصيل اختطاف رجل أعمال سعودي في لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الاثنين، بأن قوة من الجيش اللبناني تحركت، إثر اختطاف رجل أعمال سعودي، خلال ساعات الليل الماضية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T11:43+0000
2022-07-25T11:43+0000
2022-07-25T11:43+0000
لبنان
العالم العربي
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وكان مسلحون مجهولون استدرجوا رجل الأعمال السعودي ( ح . ش)، إلى منطقة بعلبك بقصد شراء عقار، وعند وصوله خطفوه وفروا به إلى جهة مجهولة.ولا تزال عمليات التمشيط جارية من قِبَل الجيش في محاولة للعثور على المسلحين وتحرير رجل الأعمال.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/شاهدناك-تقول-هذا-أمير-سعودي-يرد-على-حسن-نصر-الله-بشأن-السفير-الإيراني-في-لبنان---1062408155.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
الجيش يتحرك... تفاصيل اختطاف رجل أعمال سعودي في لبنان
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الاثنين، بأن قوة من الجيش اللبناني تحركت، إثر اختطاف رجل أعمال سعودي، خلال ساعات الليل الماضية.
وكان مسلحون مجهولون استدرجوا رجل الأعمال السعودي ( ح . ش)، إلى منطقة بعلبك بقصد شراء عقار، وعند وصوله خطفوه وفروا به إلى جهة مجهولة.
وعند الصباح، داهمت قوة من الجيش اللبناني حي الشراونة في مدينة بعلبك على خلفية عملية الخطف
، وتمكنت من مصادرة كميّة من الأسلحة والذخائر.
ولا تزال عمليات التمشيط جارية من قِبَل الجيش في محاولة للعثور على المسلحين وتحرير رجل الأعمال.