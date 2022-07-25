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https://arabic.sputniknews.com/20220725/الجيش-يتحرك-تفاصيل-اختطاف-رجل-أعمال-سعودي-في-لبنان-1065533420.html
الجيش يتحرك... تفاصيل اختطاف رجل أعمال سعودي في لبنان
الجيش يتحرك... تفاصيل اختطاف رجل أعمال سعودي في لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الاثنين، بأن قوة من الجيش اللبناني تحركت، إثر اختطاف رجل أعمال سعودي، خلال ساعات الليل الماضية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T11:43+0000
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وكان مسلحون مجهولون استدرجوا رجل الأعمال السعودي ( ح . ش)، إلى منطقة بعلبك بقصد شراء عقار، وعند وصوله خطفوه وفروا به إلى جهة مجهولة.ولا تزال عمليات التمشيط جارية من قِبَل الجيش في محاولة للعثور على المسلحين وتحرير رجل الأعمال.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/شاهدناك-تقول-هذا-أمير-سعودي-يرد-على-حسن-نصر-الله-بشأن-السفير-الإيراني-في-لبنان---1062408155.html
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لبنان, العالم العربي

الجيش يتحرك... تفاصيل اختطاف رجل أعمال سعودي في لبنان

11:43 GMT 25.07.2022
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
قوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الاثنين، بأن قوة من الجيش اللبناني تحركت، إثر اختطاف رجل أعمال سعودي، خلال ساعات الليل الماضية.
وكان مسلحون مجهولون استدرجوا رجل الأعمال السعودي ( ح . ش)، إلى منطقة بعلبك بقصد شراء عقار، وعند وصوله خطفوه وفروا به إلى جهة مجهولة.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2022
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وعند الصباح، داهمت قوة من الجيش اللبناني حي الشراونة في مدينة بعلبك على خلفية عملية الخطف، وتمكنت من مصادرة كميّة من الأسلحة والذخائر.
ولا تزال عمليات التمشيط جارية من قِبَل الجيش في محاولة للعثور على المسلحين وتحرير رجل الأعمال.
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