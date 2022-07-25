https://arabic.sputniknews.com/20220725/الجيش-يتحرك-تفاصيل-اختطاف-رجل-أعمال-سعودي-في-لبنان-1065533420.html

الجيش يتحرك... تفاصيل اختطاف رجل أعمال سعودي في لبنان

الجيش يتحرك... تفاصيل اختطاف رجل أعمال سعودي في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الاثنين، بأن قوة من الجيش اللبناني تحركت، إثر اختطاف رجل أعمال سعودي، خلال ساعات الليل الماضية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T11:43+0000

2022-07-25T11:43+0000

2022-07-25T11:43+0000

لبنان

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1050432412_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4f82606781a41214e785ad4e636cbe6b.jpg

وكان مسلحون مجهولون استدرجوا رجل الأعمال السعودي ( ح . ش)، إلى منطقة بعلبك بقصد شراء عقار، وعند وصوله خطفوه وفروا به إلى جهة مجهولة.ولا تزال عمليات التمشيط جارية من قِبَل الجيش في محاولة للعثور على المسلحين وتحرير رجل الأعمال.

https://arabic.sputniknews.com/20220518/شاهدناك-تقول-هذا-أمير-سعودي-يرد-على-حسن-نصر-الله-بشأن-السفير-الإيراني-في-لبنان---1062408155.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لبنان, العالم العربي