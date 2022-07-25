https://arabic.sputniknews.com/20220725/الخارجية-الإيرانية-التوصل-إلی-اتفاق-بشأن-برنامجنا-النووي-یتوقف-على-القرار-السياسي-الأمريكي-1065518582.html
الخارجية الإيرانية: التوصل إلی اتفاق بشأن برنامجنا النووي یتوقف على القرار السياسي الأمريكي
الخارجية الإيرانية: التوصل إلی اتفاق بشأن برنامجنا النووي یتوقف على القرار السياسي الأمريكي
أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران أبدت مرونة كبيرة في عملية التفاوض، مشيرة إلى أن التوصل إلى الاتفاق يتوقف على القرار السياسي للولايات المتحدة الأمريكية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T08:29+0000
2022-07-25T08:29+0000
2022-07-25T08:29+0000
العالم
إيران
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، إن "السياسة المبدئية للحكومة تعتمد على عدم ربط اقتصاد البلاد ومعيشة الشعب بمسار مفاوضات إلغاء الحظر"، مشيرا إلى أن إيران ملتزمة بعملية التفاوض وتواصل المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق جيد وقوي"، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية.ولفت كنعاني إلى أن بلاده أبدت مرونة جيدة في المفاوضات من منطلق التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام، مؤكدا "إذا كان موقف أمريكا بناء وإيجابي سنصل إلى اتفاق في المستقبل القريب".وبشأن مواقف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي تجاه برنامج إيران النووي، أكد كنعاني أنها غيرعادلة وتفتقر إلى الانصاف، قائلا : "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وما زالت عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعملت خلال السنوات الأخيرة على إزالة سوء الفهم من خلال عرض وجهات نظر بناءة كما سمحت لمفتشي الوكالة أن يتفقدوا المراكز النووية في إيران عدة مرات".وأضاف "ندعو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى لعب دور بناء في المفاوضات".
إيران
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العالم, إيران
الخارجية الإيرانية: التوصل إلی اتفاق بشأن برنامجنا النووي یتوقف على القرار السياسي الأمريكي
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أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران أبدت مرونة كبيرة في عملية التفاوض، مشيرة إلى أن التوصل إلى الاتفاق يتوقف على القرار السياسي للولايات المتحدة الأمريكية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، إن "السياسة المبدئية للحكومة تعتمد على عدم ربط اقتصاد البلاد ومعيشة الشعب بمسار مفاوضات إلغاء الحظر"، مشيرا إلى أن إيران ملتزمة بعملية التفاوض وتواصل المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق جيد وقوي"، وفق وكالة
"إرنا" الإيرانية.
وأضاف كنعاني: "إيران لن تتسرع في مسألة المفاوضات، والمفاوضات مستمرة عبر قنوات الاتصال كما أنها تستمر على مستوى وزير الخارجية ومساعده مع منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات أنريكي مورا، كما أن هناك دولا قدمت بعض مبادرات ووجهات النظر إلى جانب مبادرة قدمها وزيرا الخارجية العماني والقطري وأنهما يبذلان جهودا في هذا المجال".
ولفت كنعاني إلى أن بلاده أبدت مرونة جيدة في المفاوضات من منطلق التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام، مؤكدا "إذا كان موقف أمريكا بناء وإيجابي سنصل إلى اتفاق في المستقبل القريب".
وبشأن مواقف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي تجاه برنامج إيران النووي، أكد كنعاني أنها غيرعادلة وتفتقر إلى الانصاف، قائلا : "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وما زالت عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعملت خلال السنوات الأخيرة على إزالة سوء الفهم من خلال عرض وجهات نظر بناءة كما سمحت لمفتشي الوكالة أن يتفقدوا المراكز النووية في إيران عدة مرات".
وأضاف "ندعو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى لعب دور بناء في المفاوضات".