https://arabic.sputniknews.com/20220725/الخطوط-الجوية-الجزائرية-خسائر-كبيرة-إثر-حريق-في-مركز-التموين-التابع-للشركة-1065513575.html
الخطوط الجوية الجزائرية: خسائر كبيرة إثر حريق في مركز التموين التابع للشركة
الخطوط الجوية الجزائرية: خسائر كبيرة إثر حريق في مركز التموين التابع للشركة
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، في بيان صحفي، اندلاع حريق ضخم في تمام الساعة الثانية فجرا في مركز التموين التابع للشركة. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T06:35+0000
2022-07-25T06:35+0000
2022-07-25T06:36+0000
العالم العربي
الجزائر
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وذكرت الشركة أنه لم ينتج عن الحريق خسائر بشرية إلا أنه تم الإبلاغ عن خسائر مادية كبيرة، بينما يجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، حسبما ذكر بيان الشركة عبر فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الجزائري، السيد عبد المجيد تبون، أمرا بإرسال عتاد بري وجوي إلى تونس، بطلب منها، لمساعدتها على إخماد الحرائق المندلعة في غاباتها.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية: "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبطلب من الشقيقة تونس، تم تسخير حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية و25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير، 4 سيارات قيادية، سيارة إسعاف طبية، 80 فردا من مختلف الرتب تابعين للحماية المدنية دخلوا إلى التراب التونسي للمساهمة في إخماد حرائق الغابات التي تعرفها تونس".واندلع مساء الثلاثاء الماضي حريق ضخم بجبل بوقرنين بولاية بن عروس شمال تونس، وحريق ثان في منطقة بوعرقوب بولاية نابل شمال شرقي البلاد.
الجزائر
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
الخطوط الجوية الجزائرية: خسائر كبيرة إثر حريق في مركز التموين التابع للشركة
06:35 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 06:36 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، في بيان صحفي، اندلاع حريق ضخم في تمام الساعة الثانية فجرا في مركز التموين التابع للشركة.
وذكرت الشركة أنه لم ينتج عن الحريق خسائر بشرية إلا أنه تم الإبلاغ عن خسائر مادية كبيرة، بينما يجري التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، حسبما ذكر بيان الشركة عبر فيسبوك (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الجزائري، السيد عبد المجيد تبون
، أمرا بإرسال عتاد بري وجوي إلى تونس، بطلب منها، لمساعدتها على إخماد الحرائق المندلعة في غاباتها.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية: "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبطلب من الشقيقة تونس، تم تسخير حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية و25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير، 4 سيارات قيادية، سيارة إسعاف طبية، 80 فردا من مختلف الرتب تابعين للحماية المدنية دخلوا إلى التراب التونسي للمساهمة في إخماد حرائق الغابات التي تعرفها تونس".
واندلع مساء الثلاثاء الماضي حريق ضخم بجبل بوقرنين بولاية بن عروس شمال تونس، وحريق ثان في منطقة بوعرقوب بولاية نابل شمال شرقي البلاد.