https://arabic.sputniknews.com/20220725/الدفاع-الروسية-تدمير-قاعدة-نقل-مع-أسلحة-أمريكية-في-منطقة-خملنيتسكي-1065522709.html
الدفاع الروسية: تدمير قاعدة نقل مع أسلحة أمريكية في منطقة خملنيتسكي
الدفاع الروسية: تدمير قاعدة نقل مع أسلحة أمريكية في منطقة خملنيتسكي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها البحرية دمرت قاعدة بالذخيرة الأمريكية لمنصات "هيمارس" متعددة الصواريخ ومدافع الهاوتزر "ام-777" بصواريخ كروز في منطقة... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:20+0000
2022-07-25T09:20+0000
2022-07-25T09:39+0000
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
تدمير
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وقالت الوزارة في بيان "دمر سلاح طويل المدى وعالي الدقة يرتكز على البحر بالقرب من قرية بوغدانوفتسي، منطقة خميلنيتسكي، قاعدة شحن بالذخيرة التي قدمتها الولايات المتحدة لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هايمرس" وقذائف مدافع الهاوتزر الأمريكية من العيار الكبير "ام-777".وتابعت الوزارة "كجزء من القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير أربع فصائل من أنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة في المناطق السكنية أوسبينكوفا و ماركوفو و مينكوفكا وسيمينوفكا".وتجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا تدمير منظومتين من مدافع الهاوتزر من طرازD-20 ، وثلاث فصائل من قذائف المدفعية ذاتية الدفع من نوع Gvozdika ، بالإضافة إلى ثماني فصائل أوكرانية من مدافع D-30. كانت مواقع إطلاق النار موجودة في المناطق السكنية دزيرجينسك وغيورغييفكا وفودياني ونوفوميخيلوفكا وكوراخوفو وكاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، تم قصف ستة مراكز قيادة ومراقبة خلال اليوم، بما في ذلك وحدات من لواء المشاة 60 في منطقة زابوروجيه، لواء الدفاع الإقليمي 113 في منطقة خاركوف.وأشار بيان الوزارة إلى أنه "قُتل أكثر من 100 من القوميين والمرتزقة الأجانب في المنطقة السكنية كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف بسلاح عالي الدقة لقوات الفضاء الروسية عند نقطة الانتشار المؤقت للواء الهجوم 95 المحمول جواً للقوات المسلحة الأوكرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220725/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-بريطانيا-قدمت-الدعم-الرئيسي-لأوكرانيا-في-محاولة-اختطاف-مقاتلات-روسية-1065513693.html
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الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, روسيا, أخبار أوكرانيا, تدمير
الدفاع الروسية: تدمير قاعدة نقل مع أسلحة أمريكية في منطقة خملنيتسكي
09:20 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 09:39 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها البحرية دمرت قاعدة بالذخيرة الأمريكية لمنصات "هيمارس" متعددة الصواريخ ومدافع الهاوتزر "ام-777" بصواريخ كروز في منطقة خميلنيتسكي.
وقالت الوزارة في بيان "دمر سلاح طويل المدى وعالي الدقة يرتكز على البحر بالقرب من قرية بوغدانوفتسي، منطقة خميلنيتسكي، قاعدة شحن بالذخيرة التي قدمتها الولايات المتحدة لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هايمرس" وقذائف مدافع الهاوتزر الأمريكية من العيار الكبير "ام-777".
وأضافت الوزارة، "في مياه مصب نهر دنيبر، جرت محاولة للتقدم والنزول من زوارق الإنزال عالية السرعة التابعة لمجموعة التخريب الأوكرانية إلى أراضي منطقة خيرسون. ونتيجة لأضرار النيران، تم إنزال زورقان تابعان للبحرية الأوكرانية مع وجود مخربين على متنها".
وتابعت الوزارة "كجزء من القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير أربع فصائل من أنظمة إطلاق صواريخ غراد المتعددة في المناطق السكنية أوسبينكوفا و ماركوفو و مينكوفكا وسيمينوفكا".
وتجدر الإشارة إلى أنه تم أيضًا تدمير منظومتين من مدافع الهاوتزر من طرازD-20 ، وثلاث فصائل من قذائف المدفعية ذاتية الدفع من نوع Gvozdika ، بالإضافة إلى ثماني فصائل أوكرانية من مدافع D-30. كانت مواقع إطلاق النار موجودة في المناطق السكنية دزيرجينسك وغيورغييفكا وفودياني ونوفوميخيلوفكا وكوراخوفو وكاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة "تم تدمير أربعة مستودعات لأسلحة وذخائر الصواريخ والمدفعية في مناطق ليوبيموفكا ومنطقة دنيبروبتروفسك وستيبني ومنطقة زابوروجيه وأرتيميفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى رادار للإضاءة والتوجيه لمضادات الطائرات "أس-300" نظام صاروخي قرب مستوطنة نكريمينوي بجمهورية دونيتسك الشعبية ".
بالإضافة إلى ذلك، تم قصف ستة مراكز قيادة ومراقبة خلال اليوم، بما في ذلك وحدات من لواء المشاة 60 في منطقة زابوروجيه، لواء الدفاع الإقليمي 113 في منطقة خاركوف.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه "قُتل أكثر من 100 من القوميين والمرتزقة الأجانب في المنطقة السكنية كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف بسلاح عالي الدقة لقوات الفضاء الروسية عند نقطة الانتشار المؤقت للواء الهجوم 95 المحمول جواً للقوات المسلحة الأوكرانية".