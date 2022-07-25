https://arabic.sputniknews.com/20220725/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-زوارق-أوكرانية-حاولت-التسلل-إلى-مصب-نهر-دنيبر-1065531430.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير زوارق أوكرانية حاولت التسلل إلى مصب نهر دنيبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير زوارق أوكرانية حاولت التسلل إلى مصب نهر دنيبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية خلال يوم أمس. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T11:18+0000
2022-07-25T11:18+0000
2022-07-25T11:21+0000
رصد عسكري
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان اليومي للوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 طائرات أوكرانية دون طيار خلال يوم واحد في مناطق كامينكا وبرازكوفكا ومالايا كاميشيفاخا بمقاطعة خاركوف، وخارتسيزسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما أعلن البيان، مقتل أكثر من 100 من القوميين المتطرفين الأوكران في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت: "تم الكشف عن محاولة للتقدم بواسطة زوارق إنزال سريعة تابعة لمجموعة تخريبية أوكرانية على أراضي منطقة خيرسون، في مصب مياه نهر دنيبر، فتم تدمير زورقي إنزال تابعين للبحرية الأوكرانية كان على متنهما مخربون".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مدافع-أمريكية-وصواريخ-هيمارس-في-أوكرانيا-1065484348.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية تعلن تدمير زوارق أوكرانية حاولت التسلل إلى مصب نهر دنيبر
11:18 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 11:21 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية خلال يوم أمس.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان اليومي للوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 طائرات أوكرانية دون طيار خلال يوم واحد في مناطق كامينكا وبرازكوفكا ومالايا كاميشيفاخا بمقاطعة خاركوف، وخارتسيزسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح البيان أنه تم اعتراض ست قذائف أطلقت من راجمات صواريخ "أوراغان" في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما أعلن البيان، مقتل أكثر من 100 من القوميين المتطرفين الأوكران في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
"تمت تصفية أكثر من 100 من القوميين المتطرفين والمرتزقة الأجانب في بلدة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف بسلاح عالي الدقة للقوات الجو فضائية الروسية عند نقطة الانتشار المؤقت للواء 95 الهجومي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "تم الكشف عن محاولة للتقدم بواسطة زوارق إنزال سريعة تابعة لمجموعة تخريبية أوكرانية على أراضي منطقة خيرسون، في مصب مياه نهر دنيبر، فتم تدمير زورقي إنزال تابعين للبحرية الأوكرانية كان على متنهما مخربون".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.