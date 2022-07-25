https://arabic.sputniknews.com/20220725/الدفاع-الروسية-كييف-تخطط-لتفجير-أكثر-من-120-طنا-من-الهكسان-السام-في-سلافيانسك-1065537268.html
الدفاع الروسية: كييف تخطط لتفجير أكثر من 120 طنا من الهكسان السام في سلافيانسك
الدفاع الروسية: كييف تخطط لتفجير أكثر من 120 طنا من الهكسان السام في سلافيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف خططت لاستفزاز في مصنع للنفط والدهون في سلافيانسك من خلال تفجير حاويات تحتوي على أكثر من 120 طنا من الهكسان السام. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T12:55+0000
2022-07-25T12:55+0000
2022-07-25T13:00+0000
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
أخبار أوكرانيا
مادة سامة
استفزاز
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وقال مدير مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين: "وزارة الدفاع الروسية تحذر سكان سلافيانسك من أن نظام كييف قد أكمل الاستعدادات لاستفزاز وحشي آخر باستخدام مواد سامة قوية. في مصنع الزيوت والدهون، يخطط موظفو إدارة أمن الدولة لتفجير الحاويات بمادة خطرة كيميائيا - الهكسان، مع حجم إجمالي يزيد عن 120 طنا في الأيام المقبلة".وتابع: "مرة أخرى، نركز على حقيقة أنه أثناء تنفيذ مهام عملية عسكرية خاصة، فإن القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لا تضرب البنية التحتية المدنية".الهكسان هو مركب كيميائي قوي ومسرطن ومهيج للجلد وعند استنشاقه سيؤثر على الرئتين، كما يعمل كمخدر قوي ويسبب النعاس والدوخة وتلف الجهاز العصبي المحيطي وتنميل الساقين وتثبيط الجهاز العصبي المركزي وتهيج العينين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, أخبار أوكرانيا, مادة سامة, استفزاز
الدفاع الروسية: كييف تخطط لتفجير أكثر من 120 طنا من الهكسان السام في سلافيانسك
12:55 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 13:00 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف خططت لاستفزاز في مصنع للنفط والدهون في سلافيانسك من خلال تفجير حاويات تحتوي على أكثر من 120 طنا من الهكسان السام.
وقال مدير مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين: "وزارة الدفاع الروسية تحذر سكان سلافيانسك من أن نظام كييف قد أكمل الاستعدادات لاستفزاز وحشي آخر باستخدام مواد سامة قوية. في مصنع الزيوت والدهون، يخطط موظفو إدارة أمن الدولة لتفجير الحاويات بمادة خطرة كيميائيا - الهكسان، مع حجم إجمالي يزيد عن 120 طنا في الأيام المقبلة".
وأضاف ميزينتسيف أن الغرض من الاستفزاز، الذي خططت له كييف بتفجير حاويات الهكسان في سلافيانسك، هو اتهام الجيش الروسي، قائلا: "الغرض من هذا الاستفزاز هو اتهام القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية بضربات عشوائية مزعومة على أشياء يحتمل أن تكون خطرة، مع تغطية واسعة لاحقة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، وفقا لسيناريو تم وضعه بالفعل".
وتابع: "مرة أخرى، نركز على حقيقة أنه أثناء تنفيذ مهام عملية عسكرية خاصة، فإن القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين لا تضرب البنية التحتية المدنية".
الهكسان هو مركب كيميائي قوي ومسرطن ومهيج للجلد وعند استنشاقه سيؤثر على الرئتين، كما يعمل كمخدر قوي ويسبب النعاس والدوخة وتلف الجهاز العصبي المحيطي وتنميل الساقين وتثبيط الجهاز العصبي المركزي وتهيج العينين.