https://arabic.sputniknews.com/20220725/الذهب-ينخفض-في-الأسعار-تحسبا-لاستمرار-تشديد-السياسة-النقدية-في-الولايات-المتحدة-1065518185.html
الذهب ينخفض في الأسعار تحسبا لاستمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة
الذهب ينخفض في الأسعار تحسبا لاستمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة
انخفضت تكلفة الذهب، صباح اليوم الاثنين، بشكل معتدل تحسبا لنتائج اجتماع نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفقا لبيانات التداول. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T08:14+0000
2022-07-25T08:14+0000
2022-07-25T08:14+0000
اقتصاد
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اعتبارًا من الساعة 8:51 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/ آب للذهب في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 5.4 دولار، أو 0.31٪ ، إلى 1722 دولارًا للأونصة. انخفضت العقود الآجلة للفضة لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 0.99٪ لتصل إلى 18.433 دولارًا للأوقية.يوم الأربعاء المقبل، سيتم نشر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لمجموعةCME ، ينتظر معظم المحللين زيادة سعر الخصم إلى 2.25-2.5٪ من 1.5-1.75٪. في يونيو/حزيران، رفعت الهيئة التنظيمية السعر بمقدار 75 نقطة أساس.يعد تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة أمرًا إيجابيًا للدولار. ومنذ بداية يوليو، انخفض سعر الذهب بالفعل بنسبة 4.7٪. قال رئيس شركة "موني كراشيرس" المالية، يعتقد أن أسعار الذهب تستمر في التغير في يوليو/تموز على عكس ديناميكيات الدولار.يجعل الدولار القوي الاستثمارات في الأصول المقومة بالدولار، ولا سيما السندات الحكومية الأمريكية، أكثر ربحية، كما أنها تتنافس مع المعادن الثمينة كوجهة استثمارية "آمنة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
الذهب ينخفض في الأسعار تحسبا لاستمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة
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انخفضت تكلفة الذهب، صباح اليوم الاثنين، بشكل معتدل تحسبا لنتائج اجتماع نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفقا لبيانات التداول.
اعتبارًا من الساعة 8:51 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس/ آب للذهب في بورصة نيويورك كوميكس بمقدار 5.4 دولار، أو 0.31٪ ، إلى 1722 دولارًا للأونصة. انخفضت العقود الآجلة للفضة لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 0.99٪ لتصل إلى 18.433 دولارًا للأوقية.
يوم الأربعاء المقبل، سيتم نشر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لمجموعةCME ، ينتظر معظم المحللين زيادة سعر الخصم إلى 2.25-2.5٪ من 1.5-1.75٪. في يونيو/حزيران، رفعت الهيئة التنظيمية السعر بمقدار 75 نقطة أساس.
يعد تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة أمرًا إيجابيًا للدولار. ومنذ بداية يوليو، انخفض سعر الذهب بالفعل بنسبة 4.7٪. قال رئيس شركة "موني كراشيرس" المالية، يعتقد أن أسعار الذهب تستمر في التغير في يوليو/تموز على عكس ديناميكيات الدولار.
يجعل الدولار القوي الاستثمارات في الأصول المقومة بالدولار، ولا سيما السندات الحكومية الأمريكية، أكثر ربحية، كما أنها تتنافس مع المعادن الثمينة كوجهة استثمارية "آمنة".