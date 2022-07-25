https://arabic.sputniknews.com/20220725/الرئيس-الصيني-يعرب-عن-استعداده-لحل-الخلافات-مع-الهند-1065523264.html
الرئيس الصيني يعرب عن استعداده لحل الخلافات مع الهند
الرئيس الصيني يعرب عن استعداده لحل الخلافات مع الهند
أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، برقية إلى دروبادي مورمو، هنأها فيها على توليها رئاسة جمهورية الهند؛ لافتا إلى استعداد بكين لحل الخلافات بين... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:38+0000
2022-07-25T09:38+0000
2022-07-25T09:38+0000
الصين
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بكين - سبوتنيك. وبحسب التلفزيون الصيني الرسمي، قال شي جين بينغ في برقية التهنئة، "إنني أعلق أهمية كبيرة على تنمية العلاقات الصينية – الهندية، كما أنني مستعد للعمل مع الرئيسة مورمو، لبذل كل جهد لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون العملي وحل الخلافات؛ حتى تتطور العلاقات بين البلدين في الاتجاه الصحيح".يذكر أنه تم انتخاب دروبادي مورمو، الخميس الماضي، رئيسة لجمهورية الهند؛ لتصبح ثاني سيدة تتولى هذا المنصب.ويتمحور الخلاف الرئيسي بين الصين والهند حول ترسيم حدودهما على مساحة 60 ألف كيلومترا مربعا في ولاية أروناتشال براديش الشمالية الشرقية؛ فضلاً عن منطقة جبلية في شمال كشمير.ويمتد خط الفصل الفعلي، الذي يحل محل الحدود بين البلدين، من لاداخ في الغرب إلى ولاية أروناتشال براديش.وفي عام 1962 اندلعت الحرب بين الجانبين ومنيت الهند بهزيمة قاسية، ورغم ذلك احتفظت بولاية أروناتشال براديش، بعد انسحاب القوات الصينية وسط ضغوط دولية.وتجدد النزاع بين الهند والصين، في مايو/ أيار 2020، عندما وقعت سلسلة من الاحتكاكات بين جيشي البلدين في منطقة بحيرة بانغونغ في لداخ؛ وعقب ذلك كثفت نيودلهي وبكين من التواجد العسكري في المنطقة.
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الصين, أخبار العالم الآن
الرئيس الصيني يعرب عن استعداده لحل الخلافات مع الهند
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أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، برقية إلى دروبادي مورمو، هنأها فيها على توليها رئاسة جمهورية الهند؛ لافتا إلى استعداد بكين لحل الخلافات بين البلدين.
بكين - سبوتنيك
. وبحسب التلفزيون الصيني الرسمي، قال شي جين بينغ في برقية التهنئة، "إنني أعلق أهمية كبيرة على تنمية العلاقات الصينية – الهندية، كما أنني مستعد للعمل مع الرئيسة مورمو، لبذل كل جهد لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون العملي وحل الخلافات؛ حتى تتطور العلاقات بين البلدين في الاتجاه الصحيح".
وأشار إلى أن وجود علاقة صحية ومستقرة بين الصين والهند، يخدم المصالح الأساسية للدولتين وشعبيهما؛ معتبرا أن ذلك "سيسهم في التنمية السلمية والمستقرة للمنطقة والعالم بأسره".
يذكر أنه تم انتخاب دروبادي مورمو، الخميس الماضي، رئيسة لجمهورية الهند؛ لتصبح ثاني سيدة تتولى هذا المنصب.
ويتمحور الخلاف الرئيسي بين الصين والهند حول ترسيم حدودهما على مساحة 60 ألف كيلومترا مربعا في ولاية أروناتشال براديش الشمالية الشرقية؛ فضلاً عن منطقة جبلية في شمال كشمير.
ويمتد خط الفصل الفعلي، الذي يحل محل الحدود بين البلدين، من لاداخ في الغرب إلى ولاية أروناتشال براديش.
وفي عام 1962 اندلعت الحرب بين الجانبين ومنيت الهند بهزيمة قاسية، ورغم ذلك احتفظت بولاية أروناتشال براديش، بعد انسحاب القوات الصينية وسط ضغوط دولية.
وتجدد النزاع بين الهند والصين، في مايو/ أيار 2020، عندما وقعت سلسلة من الاحتكاكات بين جيشي البلدين في منطقة بحيرة بانغونغ في لداخ؛ وعقب ذلك كثفت نيودلهي وبكين من التواجد العسكري في المنطقة.