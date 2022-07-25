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الرئيس الفرنسي يمنح "وسام الشرف" لمسؤول عسكري عراقي
الرئيس الفرنسي يمنح "وسام الشرف" لمسؤول عسكري عراقي
أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، مرسوما ينص على تقليد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وسام "الشرف السامي". 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T12:08+0000
2022-07-25T12:08+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الإرهاب أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصدر مرسوما جمهوريا ينص على تقليد الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب وسام الشرف العالي".وأردف البيان: "التقليد جاء، تثمينًا للدور الكبير الذي لعبه رئيس الجهاز في دحر المجاميع الإرهابيـة وهزيمة عصابات داعـش وملاحقة فلوله الإجرامية وللدور المميز الذي قام به بتطوير الجهود والعلاقات العسكرية بين البلدين".وأعلن العراق، في 24 تموز/يوليو، أن "منظومتي رادارات أمريكية وفرنسية متطورة خاصة بالكشف بعيد المدى ستصله قريباً من أجل السيطرة على أجواء البلاد".وكشف وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، خلال حفل وضع الحجر الأساس لمركز عمليات قيادة الدفاع الجوي العراقي، أن "مركز العمليات الرئيسي الجديد لقيادة الدفاع الجوي سيكون واحدا من صروح الجيش العراقي في تقديم خدمات كبيرة في قيادة عمليات الدفاع الجوي".
https://arabic.sputniknews.com/20220725/رئيس-أركان-الجيش-العراقي-يحذر-من-التوغل-التركي-في-كردستان-ويطالب-بإرسال-القوات-الاتحادية--1065513327.html
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العراق, أخبار العراق اليوم

الرئيس الفرنسي يمنح "وسام الشرف" لمسؤول عسكري عراقي

12:08 GMT 25.07.2022
© Sputnik . Nazekالفريق عبد الوهاب الساعدي
الفريق عبد الوهاب الساعدي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Nazek
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أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، مرسوما ينص على تقليد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وسام "الشرف السامي".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الإرهاب أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أصدر مرسوما جمهوريا ينص على تقليد الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب وسام الشرف العالي".
وأردف البيان: "التقليد جاء، تثمينًا للدور الكبير الذي لعبه رئيس الجهاز في دحر المجاميع الإرهابيـة وهزيمة عصابات داعـش وملاحقة فلوله الإجرامية وللدور المميز الذي قام به بتطوير الجهود والعلاقات العسكرية بين البلدين".
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06:28 GMT
وأعلن العراق، في 24 تموز/يوليو، أن "منظومتي رادارات أمريكية وفرنسية متطورة خاصة بالكشف بعيد المدى ستصله قريباً من أجل السيطرة على أجواء البلاد".
وكشف وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، خلال حفل وضع الحجر الأساس لمركز عمليات قيادة الدفاع الجوي العراقي، أن "مركز العمليات الرئيسي الجديد لقيادة الدفاع الجوي سيكون واحدا من صروح الجيش العراقي في تقديم خدمات كبيرة في قيادة عمليات الدفاع الجوي".
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