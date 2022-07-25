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السلطات السعودية تكشف عقوبة تغيير المعلومات في جواز السفر
السلطات السعودية تكشف عقوبة تغيير المعلومات في جواز السفر
كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن عقوبة حذف وتغيير المعلومات الواردة في جواز السفر. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T11:57+0000
2022-07-25T11:57+0000
أخبار السعودية اليوم
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وصرحت المديرية أن على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف والفقدان، بحسب صحيفة "عكاظ".وأوضحت المديرية أن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معا.وحثت المديرية المواطنين على وضع جوازات السفر في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الجوازات-السعودية-تكشف-السن-القانوني-للسماح-بالسفر-دون-تصريح-1063295686.html
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أخبار السعودية اليوم

السلطات السعودية تكشف عقوبة تغيير المعلومات في جواز السفر

11:57 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / -مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية
مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / -
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كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن عقوبة حذف وتغيير المعلومات الواردة في جواز السفر.
وصرحت المديرية أن على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف والفقدان، بحسب صحيفة "عكاظ".
مطار الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
الجوازات السعودية تكشف السن القانوني للسماح بالسفر دون تصريح
8 يونيو, 15:39 GMT
وأوضحت المديرية أن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معا.
وحثت المديرية المواطنين على وضع جوازات السفر في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.
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