https://arabic.sputniknews.com/20220725/السلطات-السعودية-تكشف-عقوبة-تغيير-المعلومات-في-جواز-السفر-1065533878.html
السلطات السعودية تكشف عقوبة تغيير المعلومات في جواز السفر
السلطات السعودية تكشف عقوبة تغيير المعلومات في جواز السفر
كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن عقوبة حذف وتغيير المعلومات الواردة في جواز السفر. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T11:57+0000
2022-07-25T11:57+0000
2022-07-25T11:57+0000
أخبار السعودية اليوم
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وصرحت المديرية أن على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف والفقدان، بحسب صحيفة "عكاظ".وأوضحت المديرية أن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معا.وحثت المديرية المواطنين على وضع جوازات السفر في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الجوازات-السعودية-تكشف-السن-القانوني-للسماح-بالسفر-دون-تصريح-1063295686.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
السلطات السعودية تكشف عقوبة تغيير المعلومات في جواز السفر
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كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن عقوبة حذف وتغيير المعلومات الواردة في جواز السفر.
وصرحت المديرية أن على المواطنين أهمية المحافظة على جوازات سفرهم من التلف والفقدان، بحسب صحيفة "عكاظ"
.
وأوضحت المديرية أن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر
أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معا.
وحثت المديرية المواطنين على وضع جوازات السفر في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.