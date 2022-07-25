عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220725/السودان-يعلن-عن-مشروع-لتعدين-الذهب-1065532056.html
السودان يعلن عن مشروع لتعدين الذهب
السودان يعلن عن مشروع لتعدين الذهب
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، حرص واهتمام الخرطوم بتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة الإيرادات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T11:22+0000
2022-07-25T11:22+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/1046417856_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c845467fab227038c901f29611ebe241.jpg
جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بمكتبه الاجتماع التفاكري حول تعجيل إجراءات تنفيذ العقد الذي أبرمته وزارة المعادن مع شركة Orka الكندية وشركة Persis الأسترالية للتعدين والبحث عن الذهب في المنطقة الواقعة بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وتوقع الوزير السوداني استخراج وإنتاج كبير من الذهب يصل إلى 7 أطنان في العام وفق الدراسات.وبين أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل والوظائف التي تتراوح بين (1500 إلى 2000) وظيفة بجانب المشاريع الأخرى المصاحبة.ووجه إبراهيم الإدارات وجهات الاختصاص بتشكيل فريق عمل للتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات اللازمة وتسهيل حركة المدخلات.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/السودان-إجراءات-مشددة-تجاه-مثيري-الفتنة-1065426897.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/1046417856_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b0a9ad18cf1042e29df6d00aa02e3f7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

السودان يعلن عن مشروع لتعدين الذهب

11:22 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / Juan Barretoتعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020
تعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / Juan Barreto
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، حرص واهتمام الخرطوم بتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة الإيرادات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بمكتبه الاجتماع التفاكري حول تعجيل إجراءات تنفيذ العقد الذي أبرمته وزارة المعادن مع شركة Orka الكندية وشركة Persis الأسترالية للتعدين والبحث عن الذهب في المنطقة الواقعة بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
نزل شبان سودانيون إلى الشوارع فيما تستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في العاصمة الخرطوم، السودان 27 أكتوبر 2021 ، وسط مظاهرات مستمرة ضد الانقلاب العسكري الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
السودان... إجراءات مشددة تجاه "مثيري الفتنة"
22 يوليو, 11:46 GMT
وتوقع الوزير السوداني استخراج وإنتاج كبير من الذهب يصل إلى 7 أطنان في العام وفق الدراسات.
وبين أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل والوظائف التي تتراوح بين (1500 إلى 2000) وظيفة بجانب المشاريع الأخرى المصاحبة.
ووجه إبراهيم الإدارات وجهات الاختصاص بتشكيل فريق عمل للتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات اللازمة وتسهيل حركة المدخلات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала