https://arabic.sputniknews.com/20220725/السودان-يعلن-عن-مشروع-لتعدين-الذهب-1065532056.html
السودان يعلن عن مشروع لتعدين الذهب
السودان يعلن عن مشروع لتعدين الذهب
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، حرص واهتمام الخرطوم بتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة الإيرادات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T11:22+0000
2022-07-25T11:22+0000
2022-07-25T11:22+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/1046417856_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c845467fab227038c901f29611ebe241.jpg
جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بمكتبه الاجتماع التفاكري حول تعجيل إجراءات تنفيذ العقد الذي أبرمته وزارة المعادن مع شركة Orka الكندية وشركة Persis الأسترالية للتعدين والبحث عن الذهب في المنطقة الواقعة بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وتوقع الوزير السوداني استخراج وإنتاج كبير من الذهب يصل إلى 7 أطنان في العام وفق الدراسات.وبين أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل والوظائف التي تتراوح بين (1500 إلى 2000) وظيفة بجانب المشاريع الأخرى المصاحبة.ووجه إبراهيم الإدارات وجهات الاختصاص بتشكيل فريق عمل للتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات اللازمة وتسهيل حركة المدخلات.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/السودان-إجراءات-مشددة-تجاه-مثيري-الفتنة-1065426897.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/1046417856_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b0a9ad18cf1042e29df6d00aa02e3f7a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
السودان يعلن عن مشروع لتعدين الذهب
تابعنا عبر
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، حرص واهتمام الخرطوم بتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة الإيرادات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بمكتبه الاجتماع التفاكري حول تعجيل إجراءات تنفيذ العقد الذي أبرمته وزارة المعادن مع شركة Orka الكندية وشركة Persis الأسترالية للتعدين والبحث عن الذهب في المنطقة الواقعة بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، بحسب وكالة الأنباء السودانية
الرسمية.
وتوقع الوزير السوداني استخراج وإنتاج كبير من الذهب يصل إلى 7 أطنان في العام وفق الدراسات.
وبين أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل والوظائف التي تتراوح بين (1500 إلى 2000) وظيفة بجانب المشاريع الأخرى المصاحبة.
ووجه إبراهيم الإدارات وجهات الاختصاص بتشكيل فريق عمل للتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات اللازمة وتسهيل حركة المدخلات.