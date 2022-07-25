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https://arabic.sputniknews.com/20220725/الصحة-السعودية-تعلن-ارتفاع-عدد-حالات-الإصابة-بـجدري-القردة-في-المملكة-إلى-3-عائدين-من-أوروبا-1065561645.html
الصحة السعودية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ"جدري القردة" في المملكة إلى 3 عائدين من أوروبا
الصحة السعودية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ"جدري القردة" في المملكة إلى 3 عائدين من أوروبا
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أن "عدد حالات الإصابة بجدري القردة في المملكة وصل لـ3 حالات حتى الآن". 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T16:38+0000
2022-07-25T16:38+0000
أخبار السعودية اليوم
جدري القردة
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وقال المتحدث الرسمي باسم الصحة السعودية محمد العبد العالي، في تصريحات مع قناة "العربية"، إن "عدد حالات الإصابة بجدري القردة في المملكة وصل لـ3 حالات حتى الآن"، موضحا أن "المصابين الـ3 كانوا عائدين من أوروبا".وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، الخميس الماضي، رصد إصابة بمرض جدري القردة لشخص عائد من خارج المملكة.وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وأكدت منظمة الصحة العالمية، أخيرا، تسجيل 14 ألف إصابة بمرض جدري القردة في أنحاء العالم، بجانب 5 وفيات في أفريقيا جراء المرض.جاء هذا في إفادة صحفية للأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس، الذي قال: "فيما يتعلق بمرض جدري القردة، هناك نحو 14 ألف إصابة تم إبلاغ المنظمة بها هذا العام، من أكثر 70 دولة ومنطقة".وفيما يتعلق بالوفيات، قال مدير المنظمة: "حتى الآن، هناك 5 وفيات تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء أفريقيا".
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أخبار السعودية اليوم, جدري القردة

الصحة السعودية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ"جدري القردة" في المملكة إلى 3 عائدين من أوروبا

16:38 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالناطق باسم وزارة الصحة السعودية، محمد خالد العبد العالي
الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، محمد خالد العبد العالي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أن "عدد حالات الإصابة بجدري القردة في المملكة وصل لـ3 حالات حتى الآن".
وقال المتحدث الرسمي باسم الصحة السعودية محمد العبد العالي، في تصريحات مع قناة "العربية"، إن "عدد حالات الإصابة بجدري القردة في المملكة وصل لـ3 حالات حتى الآن"، موضحا أن "المصابين الـ3 كانوا عائدين من أوروبا".
وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، الخميس الماضي، رصد إصابة بمرض جدري القردة لشخص عائد من خارج المملكة.
وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأكدت منظمة الصحة العالمية، أخيرا، تسجيل 14 ألف إصابة بمرض جدري القردة في أنحاء العالم، بجانب 5 وفيات في أفريقيا جراء المرض.
جاء هذا في إفادة صحفية للأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس، الذي قال: "فيما يتعلق بمرض جدري القردة، هناك نحو 14 ألف إصابة تم إبلاغ المنظمة بها هذا العام، من أكثر 70 دولة ومنطقة".
وفيما يتعلق بالوفيات، قال مدير المنظمة: "حتى الآن، هناك 5 وفيات تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء أفريقيا".
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