https://arabic.sputniknews.com/20220725/الصين-تسمح-باستخدام-دواء-الإيدز-في-علاج-مرضى-كوفيد-19-1065533639.html
الصين تسمح باستخدام دواء الإيدز في علاج مرضى "كوفيد 19"
الصين تسمح باستخدام دواء الإيدز في علاج مرضى "كوفيد 19"
أعطت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، موافقتها المشروطة لاستخدام دواء فيروس نقص المناعة البشرية "أزفودين"، في علاج المرضى البالغين المصابين بـ"كوفيد 19". 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T11:54+0000
2022-07-25T11:54+0000
2022-07-25T11:54+0000
الصين
فيروس كورونا
علوم
مجتمع
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وقال إشعار صدر اليوم من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين إن الدواء، الذي تنتجه شركة الأدوية الصينية "جنيون بايوتيك"، يمكن استخدامه لعلاج أعراض فيروس كورونا، حسبما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".توسع خطوة المنظمين الأخيرة من استخدامات عقار "أزفودين"، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو/ تموز من العام الماضي لعلاج المصابين بفيروس "إتش آي في 1".يأتي ذلك في الوقت الذي تتبنى فيه الصين إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تعمد إلى إغلاق المدن، بما في ذلك الكبيرة منها والصناعية، وتقييد حركة المواطنين وإلزامهم بإجراء الفحوصات الدورية.قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي للصين أبلغ عن 800 حالة إصابة بفيروس كورونا في 24 يوليو/ تموز، منها 150 مصحوبة بأعراض و650 بدون أعراض، وذلك انخفاضا من 982 حالة في اليوم السابق.أصدرت مدن وبلدات صينية أوامر جديدة تقضي بإجراء فحوصات واسعة للكشف عن إصابات كورونا مع فرض إغلاقات لمكافحة الوباء، نتيجة تزايد أعداد الإصابات في البر الرئيسي بصورة هي الأعلى خلال شهرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/إنجاز-علمي-ينقذ-الملايين-علماء-يعلنون-شفاء-أول-امرأة-من-الإيدز-1058678018.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, فيروس كورونا, علوم, مجتمع
الصين تسمح باستخدام دواء الإيدز في علاج مرضى "كوفيد 19"
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أعطت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، موافقتها المشروطة لاستخدام دواء فيروس نقص المناعة البشرية "أزفودين"، في علاج المرضى البالغين المصابين بـ"كوفيد 19".
وقال إشعار صدر اليوم من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين إن الدواء، الذي تنتجه شركة الأدوية الصينية "جنيون بايوتيك"، يمكن استخدامه لعلاج أعراض فيروس كورونا، حسبما نقلت صحيفة
"ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
توسع خطوة المنظمين الأخيرة من استخدامات عقار "أزفودين"، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو/ تموز من العام الماضي لعلاج المصابين بفيروس "إتش آي في 1".
يأتي ذلك في الوقت الذي تتبنى فيه الصين إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تعمد إلى إغلاق المدن، بما في ذلك الكبيرة منها والصناعية، وتقييد حركة المواطنين وإلزامهم بإجراء الفحوصات الدورية.
قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي للصين أبلغ عن 800 حالة إصابة بفيروس كورونا في 24 يوليو/ تموز، منها 150 مصحوبة بأعراض و650 بدون أعراض، وذلك انخفاضا من 982 حالة في اليوم السابق.
أصدرت مدن وبلدات صينية أوامر جديدة تقضي بإجراء فحوصات واسعة
للكشف عن إصابات كورونا مع فرض إغلاقات لمكافحة الوباء، نتيجة تزايد أعداد الإصابات في البر الرئيسي بصورة هي الأعلى خلال شهرين.