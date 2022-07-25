https://arabic.sputniknews.com/20220725/العراق-وأمريكا-يبحثان-تعميق-التعاون-العلمي-والأكاديمي-بين-الجامعات-1065539210.html

العراق وأمريكا يبحثان تعميق التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات

العراق وأمريكا يبحثان تعميق التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاثنين، مع سفيرة الولايات المتحدة في بلاده، التعاون بين جامعات البلدين. 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T13:13+0000

2022-07-25T13:13+0000

2022-07-25T13:13+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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وقالت وزارة التعليم العالي في بيان إن عبد الصاحب استقبل السفيرة آلينا رومانوسكي والوفد المرافق لها، وناقش الجانبان مجالات التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية والأمريكية والتبادل الثقافي ضمن برامج فولبرايت لمنح زمالات الماجستير وبرنامج الأستاذ الزائر لأكاديميي الجامعات.وأكد وزير التعليم، أن "مذكرات التفاهم بين البلدين وفرت مناخا علميا إيجابيا لتطوير الخبرات والمهارات والمناهج والبحوث التخصصية المشتركة"، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" عن البيان.وأشار الوزير إلى أن مئات الطلبة العراقيين الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية والذين تخرجوا منها، توزعوا على قنوات الابتعاث والزمالات والإجازات الدراسية والنفقة الخاصة.وأكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحرص على الشراكات الدولية ومواكبة المتغيرات العلمية وتكييف التحديات والإفادة من التجارب العالمية المتقدمة.من جانبها، أعربت السفيرة عن شكرها لحرص المؤسسة الأكاديمية العراقية على التبادل الثقافي والمضي بتطوير الإمكانات واقتباس مؤشرات التطور في الجامعات العالمية لا سيما الأمريكية منها، لافتة الى أهمية التنسيق المشترك في ضوء الاتفاق ومذكرات التفاهم العلمي والأكاديمي بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220716/الكاظمي-يشكر-أمريكا-على-دعمها-للعراق-في-محاربة-الإرهاب-وبايدن-يؤكد-على-أهمية-العلاقة-بين-البلدين-1065128693.html

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