https://arabic.sputniknews.com/20220725/القضاء-العراقي-يكشف-تطورات-جديدة-بشأن-تسريبات-نوري-المالكي-1065559476.html
القضاء العراقي يكشف تطورات جديدة بشأن "تسريبات نوري المالكي"
القضاء العراقي يكشف تطورات جديدة بشأن "تسريبات نوري المالكي"
أعلن القضاء العراقي، اليوم الاثنين، "مخاطبة وزارة الداخلية لتزويده بالتسجيلات المنشورة للتسريبات المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، مؤكدا تلقيه... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T15:57+0000
2022-07-25T15:57+0000
2022-07-25T15:57+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال قاض أول بمحكمة تحقيق الكرخ، في تصريحات مع وكالة الأنباء العراقية- واع، إنه "تم تحريك شكوى ضد المالكي بخصوص التسريبات الصوتية، وقد قدمت عدة شكاوى من قبل عدد من المواطنين بخصوص ذلك".وأضاف القاضي، أن "المحكمة دوّنت أقوال المشتكين، وقررت مفاتحة وزارة الداخلية (مديرية التقنيات والمعلوماتية) قسم الجريمة الإلكترونية، بغية تزويدنا بالتسجيلات المنشورة من الموقع الذي سرّب التسجيلات، ولم ترد الإجابة، ومازالت الإجراءات مستمرة".وأشار إلى أن "المحكمة قررت تدوين أقوال صاحب الموقع الذي سرّب التسجيل الصوتي (الصحفي العراقي علي فاضل)، وبانتظار معرفة عنوانه الدقيق لتبليغه بذلك".وأعلن القضاء العراقي، الثلاثاء الماضي، فتح تحقيق بشأن تسريبات صوتية نسبت لرئيس ائتلاف "دولة القانون" رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، هاجم فيها مسؤولين وقادة أحزاب في بلاده.وقال المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى في بيان "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وخلال الأيام الأخيرة الماضية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 5 تسريبات صوتية منسوبة للمالكي، تطرق خلالها بما في ذلك لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوات "الحشد الشعبي".وأثارت التسريبات ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز بين تلك الأطراف، وهو ما سيلقي بظلاله على الساحة العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/القضاء-العراقي-يفتح-تحقيقا-بالتسريبات-المنسوبة-للمالكي-1065286726.html
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أخبار العراق اليوم
القضاء العراقي يكشف تطورات جديدة بشأن "تسريبات نوري المالكي"
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أعلن القضاء العراقي، اليوم الاثنين، "مخاطبة وزارة الداخلية لتزويده بالتسجيلات المنشورة للتسريبات المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، مؤكدا تلقيه شكاوى عديدة ضد المالكي من مواطنين.
وقال قاض أول بمحكمة تحقيق الكرخ، في تصريحات مع وكالة
الأنباء العراقية- واع، إنه "تم تحريك شكوى ضد المالكي بخصوص التسريبات الصوتية، وقد قدمت عدة شكاوى من قبل عدد من المواطنين بخصوص ذلك".
وأضاف القاضي، أن "المحكمة دوّنت أقوال المشتكين، وقررت مفاتحة وزارة الداخلية (مديرية التقنيات والمعلوماتية) قسم الجريمة الإلكترونية، بغية تزويدنا بالتسجيلات المنشورة من الموقع الذي سرّب التسجيلات، ولم ترد الإجابة، ومازالت الإجراءات مستمرة".
وأشار إلى أن "المحكمة قررت تدوين أقوال صاحب الموقع الذي سرّب التسجيل الصوتي (الصحفي العراقي علي فاضل)، وبانتظار معرفة عنوانه الدقيق لتبليغه بذلك".
وأعلن القضاء العراقي، الثلاثاء الماضي، فتح تحقيق بشأن تسريبات صوتية
نسبت لرئيس ائتلاف "دولة القانون" رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، هاجم فيها مسؤولين وقادة أحزاب في بلاده.
وقال المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى في بيان "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي"، وفق وكالة
الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 5 تسريبات صوتية منسوبة للمالكي، تطرق خلالها بما في ذلك لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقوات "الحشد الشعبي".
وأثارت التسريبات
ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب الاستفزاز بين تلك الأطراف، وهو ما سيلقي بظلاله على الساحة العراقية.