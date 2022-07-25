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الكشف عن أرخص السيارات الكهربائية في الأسواق
الكشف عن أرخص السيارات الكهربائية في الأسواق
شهدت أسعار السيارات الكهربائية ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخير في ظل زيادة أسعار النفط والغاز، ما جعل من الصعب إيجاد سيارة بسعر معقول. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T13:55+0000
2022-07-25T13:55+0000
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في هذا المقال نتطرق إلى قائمة بالسيارات الكهربائية الأرخص والمتوفرة في السوق.وفقا لموقع "كارز دوت كوم"، تأتي السيارة الأكريكية "شيفروليه بولت"، في المركز الأول لأرخص السيارت بقيمة 27 ألف دولار، وبمسافة تصل إلى 418 كيلو مترا لكل مرة شحن واحدة للبطارية.وفي المرتبة الثانية حلّت سيارة "نيسان ليف" من قبل شركة "نيسان" اليابانية بقيمة 29 ألف دولار، وبمسافة 341 كيلو مترا.كما تعرض شركة "هيونداي" الكورية سيارتها "هيونداي كونا"، بقيمة 35 ألف دولار، ومسافة 415 كيلومترا.وتوجد سيارات كهربائية مصنعة من شركات عديدة، ومتوفرة في السوق، غير أن أسعارها بالمجمل تكون أغلى من أسعار مثيلاتها العاملة على الوقود الأحفوري.
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منوعات, العالم

الكشف عن أرخص السيارات الكهربائية في الأسواق

13:55 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALسيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين
سيارة كهربائية داخل معرض سيارات في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
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شهدت أسعار السيارات الكهربائية ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخير في ظل زيادة أسعار النفط والغاز، ما جعل من الصعب إيجاد سيارة بسعر معقول.
في هذا المقال نتطرق إلى قائمة بالسيارات الكهربائية الأرخص والمتوفرة في السوق.
وفقا لموقع "كارز دوت كوم"، تأتي السيارة الأكريكية "شيفروليه بولت"، في المركز الأول لأرخص السيارت بقيمة 27 ألف دولار، وبمسافة تصل إلى 418 كيلو مترا لكل مرة شحن واحدة للبطارية.
وفي المرتبة الثانية حلّت سيارة "نيسان ليف" من قبل شركة "نيسان" اليابانية بقيمة 29 ألف دولار، وبمسافة 341 كيلو مترا.
وعاد المركز الثالث لسيارة "ميني كوبر إس إي هاردتوب" بقيمة 31 ألف دولار وبمسافة 184 كيلومترا، تتبعها سيارة "مازدا إم إكس-30"، بسعر 35 ألف دولار بمسافة 161 كيلومترا.
كما تعرض شركة "هيونداي" الكورية سيارتها "هيونداي كونا"، بقيمة 35 ألف دولار، ومسافة 415 كيلومترا.
وتوجد سيارات كهربائية مصنعة من شركات عديدة، ومتوفرة في السوق، غير أن أسعارها بالمجمل تكون أغلى من أسعار مثيلاتها العاملة على الوقود الأحفوري.
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