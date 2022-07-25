https://arabic.sputniknews.com/20220725/الكشف-عن-أرخص-السيارات-الكهربائية-في-الأسواق-1065544873.html
الكشف عن أرخص السيارات الكهربائية في الأسواق
الكشف عن أرخص السيارات الكهربائية في الأسواق
شهدت أسعار السيارات الكهربائية ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخير في ظل زيادة أسعار النفط والغاز، ما جعل من الصعب إيجاد سيارة بسعر معقول. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T13:55+0000
2022-07-25T13:55+0000
2022-07-25T13:55+0000
منوعات
العالم
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في هذا المقال نتطرق إلى قائمة بالسيارات الكهربائية الأرخص والمتوفرة في السوق.وفقا لموقع "كارز دوت كوم"، تأتي السيارة الأكريكية "شيفروليه بولت"، في المركز الأول لأرخص السيارت بقيمة 27 ألف دولار، وبمسافة تصل إلى 418 كيلو مترا لكل مرة شحن واحدة للبطارية.وفي المرتبة الثانية حلّت سيارة "نيسان ليف" من قبل شركة "نيسان" اليابانية بقيمة 29 ألف دولار، وبمسافة 341 كيلو مترا.كما تعرض شركة "هيونداي" الكورية سيارتها "هيونداي كونا"، بقيمة 35 ألف دولار، ومسافة 415 كيلومترا.وتوجد سيارات كهربائية مصنعة من شركات عديدة، ومتوفرة في السوق، غير أن أسعارها بالمجمل تكون أغلى من أسعار مثيلاتها العاملة على الوقود الأحفوري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, العالم
الكشف عن أرخص السيارات الكهربائية في الأسواق
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شهدت أسعار السيارات الكهربائية ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخير في ظل زيادة أسعار النفط والغاز، ما جعل من الصعب إيجاد سيارة بسعر معقول.
في هذا المقال نتطرق إلى قائمة بالسيارات الكهربائية الأرخص والمتوفرة في السوق.
وفقا لموقع
"كارز دوت كوم"، تأتي السيارة الأكريكية "شيفروليه بولت"، في المركز الأول لأرخص السيارت بقيمة 27 ألف دولار، وبمسافة تصل إلى 418 كيلو مترا لكل مرة شحن واحدة للبطارية.
وفي المرتبة الثانية حلّت سيارة "نيسان ليف" من قبل شركة "نيسان" اليابانية بقيمة 29 ألف دولار، وبمسافة 341 كيلو مترا.
وعاد المركز الثالث لسيارة "ميني كوبر إس إي هاردتوب" بقيمة 31 ألف دولار وبمسافة 184 كيلومترا، تتبعها سيارة "مازدا إم إكس-30"، بسعر 35 ألف دولار بمسافة 161 كيلومترا.
كما تعرض شركة "هيونداي" الكورية سيارتها "هيونداي كونا"، بقيمة 35 ألف دولار، ومسافة 415 كيلومترا.
وتوجد سيارات كهربائية مصنعة من شركات عديدة، ومتوفرة في السوق، غير أن أسعارها بالمجمل تكون أغلى من أسعار مثيلاتها العاملة على الوقود الأحفوري.