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https://arabic.sputniknews.com/20220725/المقداد-يبحث-مع-لعمامرة-العلاقات-الثنائية-وتطويرها-1065529164.html
وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره الجزائري العلاقات الثنائية وتطويرها
وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره الجزائري العلاقات الثنائية وتطويرها
بدأ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يوم أمس زيارة عمل إلى سوريا تستمر يومين. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T10:42+0000
2022-07-25T11:07+0000
العالم العربي
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أخبار سوريا اليوم
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ويجري لعمامرة محادثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حسب وكالة "سانا".واستقبل الوزير السوري فيصل المقداد، بمطار دمشق الدولي نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.علق المحلل السياسي الدكتور رابح لعروسي على الزيارة في مقابلة مع إذاعة الجزائر قائلا إن "زيارة وزير الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج إلى كل من العراق و سوريا، تأتي في إطار نشاط الدبلوماسية الجزائرية من خلال البحث حول سبل التعاون والتشاور تحضيرا للقمة العربية المقبلة التي تعتزم الجزائر تنظيمها في الأول من نوفمبر 2022.
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العالم العربي, الجزائر, أخبار سوريا اليوم

وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره الجزائري العلاقات الثنائية وتطويرها

10:42 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 11:07 GMT 25.07.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourبدأ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في زيارة عمل إلى سوريا
بدأ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في زيارة عمل إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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بدأ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يوم أمس زيارة عمل إلى سوريا تستمر يومين.
ويجري لعمامرة محادثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حسب وكالة "سانا".
واستقبل الوزير السوري فيصل المقداد، بمطار دمشق الدولي نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.
علق المحلل السياسي الدكتور رابح لعروسي على الزيارة في مقابلة مع إذاعة الجزائر قائلا إن "زيارة وزير الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج إلى كل من العراق و سوريا، تأتي في إطار نشاط الدبلوماسية الجزائرية من خلال البحث حول سبل التعاون والتشاور تحضيرا للقمة العربية المقبلة التي تعتزم الجزائر تنظيمها في الأول من نوفمبر 2022.
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