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"النزاهة" العراقية تحصي أوامر القبض بحق مسؤولين كبار خلال يونيو
"النزاهة" العراقية تحصي أوامر القبض بحق مسؤولين كبار خلال يونيو
أحصت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الإثنين، مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق كبار مسؤولين من ذوي الدرجات العليا خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T08:31+0000
2022-07-25T08:31+0000
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ونقلت "السومرية نيوز"، عن دائرة تحقيقات الهيئة بيانا جاء فيه أن "الجهات القضائية أصدرت 40 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات".وأحالت الهيئة تلك القضايا إلى القضاء، موضحة أن من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من طوال شهر يونيو، 7 أوامر قبض، و33 أمر استقدام.وأضافت الهيئة في بيانها، أن "الأوامر الصادرة والمنفذة تضمنت أوامر قبض واستقدام بحق وزير أسبق، وثلاثة من أعضاء مجلس النواب (حاليين وسابق)، ووكيل وزير حالي".في السياق ذاته، اشتملت أوامر القبض والاستقدام كذلك خلال المدة ذاتها على محافظينِ سابقينِ و3 أسبقين، و10 مديرين عامين حاليِّين، و9 سابقين و3 أسبقين، إضافة إلى 3 من أعضاء مجلس محافظة سابقين، بحسب البيان.
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العراق, العالم العربي

"النزاهة" العراقية تحصي أوامر القبض بحق مسؤولين كبار خلال يونيو

08:31 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARالشرطة العراقية
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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أحصت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الإثنين، مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق كبار مسؤولين من ذوي الدرجات العليا خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.
ونقلت "السومرية نيوز"، عن دائرة تحقيقات الهيئة بيانا جاء فيه أن "الجهات القضائية أصدرت 40 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات".
وأحالت الهيئة تلك القضايا إلى القضاء، موضحة أن من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من طوال شهر يونيو، 7 أوامر قبض، و33 أمر استقدام.
وأضافت الهيئة في بيانها، أن "الأوامر الصادرة والمنفذة تضمنت أوامر قبض واستقدام بحق وزير أسبق، وثلاثة من أعضاء مجلس النواب (حاليين وسابق)، ووكيل وزير حالي".
في السياق ذاته، اشتملت أوامر القبض والاستقدام كذلك خلال المدة ذاتها على محافظينِ سابقينِ و3 أسبقين، و10 مديرين عامين حاليِّين، و9 سابقين و3 أسبقين، إضافة إلى 3 من أعضاء مجلس محافظة سابقين، بحسب البيان.
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