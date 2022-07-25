https://arabic.sputniknews.com/20220725/النزاهة-العراقية-تحصي-أوامر-القبض-بحق-مسؤولين-كبار-خلال-يونيو--1065518689.html
"النزاهة" العراقية تحصي أوامر القبض بحق مسؤولين كبار خلال يونيو
"النزاهة" العراقية تحصي أوامر القبض بحق مسؤولين كبار خلال يونيو
أحصت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الإثنين، مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق كبار مسؤولين من ذوي الدرجات العليا خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T08:31+0000
2022-07-25T08:31+0000
2022-07-25T08:31+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت "السومرية نيوز"، عن دائرة تحقيقات الهيئة بيانا جاء فيه أن "الجهات القضائية أصدرت 40 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات".وأحالت الهيئة تلك القضايا إلى القضاء، موضحة أن من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من طوال شهر يونيو، 7 أوامر قبض، و33 أمر استقدام.وأضافت الهيئة في بيانها، أن "الأوامر الصادرة والمنفذة تضمنت أوامر قبض واستقدام بحق وزير أسبق، وثلاثة من أعضاء مجلس النواب (حاليين وسابق)، ووكيل وزير حالي".في السياق ذاته، اشتملت أوامر القبض والاستقدام كذلك خلال المدة ذاتها على محافظينِ سابقينِ و3 أسبقين، و10 مديرين عامين حاليِّين، و9 سابقين و3 أسبقين، إضافة إلى 3 من أعضاء مجلس محافظة سابقين، بحسب البيان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
"النزاهة" العراقية تحصي أوامر القبض بحق مسؤولين كبار خلال يونيو
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أحصت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الإثنين، مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق كبار مسؤولين من ذوي الدرجات العليا خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.
ونقلت "السومرية نيوز
"، عن دائرة تحقيقات الهيئة بيانا جاء فيه أن "الجهات القضائية أصدرت 40 أمر قبض واستقدام على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات".
وأحالت الهيئة تلك القضايا إلى القضاء، موضحة أن من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمدة من طوال شهر يونيو، 7 أوامر قبض، و33 أمر استقدام.
وأضافت الهيئة في بيانها، أن "الأوامر الصادرة والمنفذة تضمنت أوامر قبض واستقدام بحق وزير أسبق، وثلاثة من أعضاء مجلس النواب (حاليين وسابق)، ووكيل وزير حالي".
في السياق ذاته، اشتملت أوامر القبض والاستقدام كذلك خلال المدة ذاتها على محافظينِ سابقينِ و3 أسبقين، و10 مديرين عامين حاليِّين، و9 سابقين و3 أسبقين، إضافة إلى 3 من أعضاء مجلس محافظة سابقين، بحسب البيان.