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https://arabic.sputniknews.com/20220725/اليابان-تحظر-استيراد-الذهب-الروسي-1065528728.html
اليابان تحظر استيراد الذهب الروسي
اليابان تحظر استيراد الذهب الروسي
أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الإثنين، عن حظر استيراد الذهب الروسي إلى البلاد اعتبارا من 1 أغسطس/ آب المقبل. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T10:27+0000
2022-07-25T10:27+0000
روسيا
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وصرحت الوزارة في بيان لها على موقعها الرسمي: "يدخل التقييد حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب".ووافقت الحكومة اليابانية على حظر استيراد الذهب الروسي يوم 5 يوليو/ تموز بعد بداية العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.قرر الاتحاد الأوروبي، في 21 تموز/ يوليو، حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية، ابتداء من 22 يوليو/ تموز الجاري، كجزء من العقوبات الموقعة مؤخرا على موسكو.وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي، إنه "سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أية دولة ثالثة، اعتبارًا من 22 يوليو/ تموز".أكدت الخارجية الروسية، الخميس الماضي، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي غير شرعية وأن محاولات الضغط على موسكو غير مجدية.وشددت الخارجية الروسية على أن تداعيات عقوبات الاتحاد الأوروبي على مختلف قطاعات الاقتصاد والأمن العالميين باتت أكثر وضوحا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في 21 يوليو/ تموز، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن توسيع الإجراءات التقييدية الأحادية غير المشروعة ضد روسيا. وبالتالي، يواصل الاتحاد الأوروبي دفع نفسه إلى طريق مسدود بإصرار يحسد عليه".
https://arabic.sputniknews.com/20220723/المجر-العقوبات-لم-تهز-موسكو-وأوروبا-خسرت-أربع-حكومات-1065458185.html
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روسيا

اليابان تحظر استيراد الذهب الروسي

10:27 GMT 25.07.2022
© Sputnik . Oleg Lastochkin / الذهاب إلى بنك الصورالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Oleg Lastochkin
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أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الإثنين، عن حظر استيراد الذهب الروسي إلى البلاد اعتبارا من 1 أغسطس/ آب المقبل.
وصرحت الوزارة في بيان لها على موقعها الرسمي: "يدخل التقييد حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب".
ووافقت الحكومة اليابانية على حظر استيراد الذهب الروسي يوم 5 يوليو/ تموز بعد بداية العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
قرر الاتحاد الأوروبي، في 21 تموز/ يوليو، حظر شراء واستيراد الذهب والمجوهرات الروسية، ابتداء من 22 يوليو/ تموز الجاري، كجزء من العقوبات الموقعة مؤخرا على موسكو.
وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي، إنه "سيكون هناك حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا كان منشأه روسيا وتم تصديره من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أية دولة ثالثة، اعتبارًا من 22 يوليو/ تموز".
فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2022
المجر: العقوبات لم تهز موسكو وأوروبا خسرت أربع حكومات
23 يوليو, 10:09 GMT
أكدت الخارجية الروسية، الخميس الماضي، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي غير شرعية وأن محاولات الضغط على موسكو غير مجدية.
وشددت الخارجية الروسية على أن تداعيات عقوبات الاتحاد الأوروبي على مختلف قطاعات الاقتصاد والأمن العالميين باتت أكثر وضوحا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في 21 يوليو/ تموز، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن توسيع الإجراءات التقييدية الأحادية غير المشروعة ضد روسيا. وبالتالي، يواصل الاتحاد الأوروبي دفع نفسه إلى طريق مسدود بإصرار يحسد عليه".
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