https://arabic.sputniknews.com/20220725/انطلاق-عملية-الاستفتاء-على-الدستور-الجديد-في-تونس-صور-1065517012.html
انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس... صور
انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس... صور
فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح اليوم الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T07:34+0000
2022-07-25T07:34+0000
2022-07-25T07:37+0000
أخبار تونس اليوم
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ويتوجه 9 ملايين و278 ألف و541 ناخبا تونسيا للإدلاء بأصواتهم عبر4534 مركز اقتراع، موزعة على مختلف محافظات البلاد، للمشاركة في الاستفتاء.وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وتتواصل عملية التصويت حتى العاشرة مساء.وتم استثناء 247 مركز اقتراع بتوقيت استثنائي حيث تفتح في السابعة صباحا وحتى السادسة مساء وتتمركز في بعض الدوائر الانتخابية في مناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة.وبدأت منذ منتصف الليلة الماضية فترة الصمت الانتخابي للتونسيين في الداخل لتعلن عن انتهاء "حملة الاستفتاء" التي انطلقت منذ ثلاثة أسابيع وبالتحديد في الثالث من شهر يوليو/ تموز الجاري.وتشمل فترة الصمت يوم الصمت الانتخابي وحتى إغلاق آخر مكتب اقتراع حيث تحظر خلالها الدعاية سواء بالموافقة أو الرفض على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ويتعرض من يخرقها لعقوبات قانونية.وانطلق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بالنسبة للتونسيين في الخارج السبت ويستمر حتى غد "ثلاثة أيام"، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً بتوقيت البلد المستضيف.
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انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس... صور 07:34 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 07:37 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح اليوم الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
ويتوجه 9 ملايين و278 ألف و541 ناخبا تونسيا للإدلاء بأصواتهم عبر4534 مركز اقتراع، موزعة على مختلف محافظات البلاد، للمشاركة في الاستفتاء.
وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي و
تتواصل عملية التصويت
حتى العاشرة مساء.
© Sputnik . Mariam.Gadera بدء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس
بدء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس
© Sputnik . Mariam.Gadera بدء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس
بدء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس
© Sputnik . Mariam.Gadera بدء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس
بدء عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس
© Sputnik . Mariam.Gadera انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس
انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس
© Sputnik . Mariam.Gadera انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس
انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس
وتم استثناء 247 مركز اقتراع بتوقيت استثنائي حيث تفتح في السابعة صباحا وحتى السادسة مساء وتتمركز في بعض الدوائر الانتخابية في مناطق القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بو زيد وقفصة.
وبدأت منذ منتصف الليلة الماضية فترة الصمت الانتخابي للتونسيين في الداخل لتعلن عن انتهاء "حملة الاستفتاء" التي انطلقت منذ ثلاثة أسابيع وبالتحديد في الثالث من شهر يوليو/ تموز الجاري.
وتشمل فترة الصمت يوم الصمت الانتخابي وحتى إغلاق آخر مكتب اقتراع حيث تحظر خلالها الدعاية سواء بالموافقة أو الرفض على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ويتعرض من يخرقها لعقوبات قانونية.
وانطلق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بالنسبة للتونسيين في الخارج السبت ويستمر حتى غد "ثلاثة أيام"، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً بتوقيت البلد المستضيف.