https://arabic.sputniknews.com/20220725/انعقاد-اللجنة-الأردنية-الإماراتية-المصرية-للشراكة-الصناعية-في-القاهرة-1065514071.html
اجتماع اللجنة الأردنية الإماراتية المصرية للشراكة الصناعية في القاهرة
اجتماع اللجنة الأردنية الإماراتية المصرية للشراكة الصناعية في القاهرة
تعقد، اليوم الإثنين، اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين كل من الأردن والإمارات ومصر اجتماعها الأول في العاصمة المصرية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T06:57+0000
2022-07-25T06:57+0000
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وأفادت وكالة "عمون" بأنه من المقرر أن تعقد اللجنة برئاسة وزراء الصناعة والتجارة في البلدان الثلاثة، حيث تضع اللجنة على أجندتها العديد من الموضوعات اللازمة لتنفيذ الشراكة في كافة مجالاتها.ويتناول الاجتماع تعزيز الأمن الغذائي والدوائي المشترك والتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات والبلاستيك.من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إنه سيتم متابعة الإجراءات التي تمت حتى الآن منذ إطلاق الشراكة والاجتماع الافتراضي السابق الذي عقده وزراء الصناعة في البلدان الثلاثة.وكان الاجتماع السابق قد تم خلاله حوكمة الشراكة وتشكيل اللجنة العليا لها وكذلك مناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بتنفيذ المبادرة وتسريع العمل للفترة المقبلة.وأَشاد الشمالي بالشراكة مؤكدا أنها جاءت انعكاساً لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدان الشقيقة الثلاث ومساعي قيادتها الدؤوبة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية مشيرا الى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية وعلى أرض الواقع لتنفيذ محاور الشراكة.
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اجتماع اللجنة الأردنية الإماراتية المصرية للشراكة الصناعية في القاهرة
06:57 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 07:00 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
تعقد، اليوم الإثنين، اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين كل من الأردن والإمارات ومصر اجتماعها الأول في العاصمة المصرية.
وأفادت وكالة
"عمون" بأنه من المقرر أن تعقد اللجنة برئاسة وزراء الصناعة والتجارة في البلدان الثلاثة، حيث تضع اللجنة على أجندتها العديد من الموضوعات اللازمة لتنفيذ الشراكة في كافة مجالاتها.
ويتناول الاجتماع تعزيز الأمن الغذائي والدوائي المشترك والتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات والبلاستيك.
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إنه سيتم متابعة الإجراءات التي تمت حتى الآن منذ إطلاق الشراكة والاجتماع الافتراضي السابق الذي عقده وزراء الصناعة في البلدان الثلاثة.
وكان الاجتماع السابق قد تم خلاله حوكمة الشراكة وتشكيل اللجنة العليا لها وكذلك مناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بتنفيذ المبادرة وتسريع العمل للفترة المقبلة.
وأَشاد الشمالي بالشراكة مؤكدا أنها جاءت انعكاساً لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدان الشقيقة الثلاث ومساعي قيادتها الدؤوبة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية مشيرا الى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية وعلى أرض الواقع لتنفيذ محاور الشراكة.