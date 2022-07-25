https://arabic.sputniknews.com/20220725/انفجارات-تهز-مدينة-كبيرة-تسيطر-عليها-القوات-الأوكرانية-1065513146.html
انفجارات تهز مدينة كبيرة تسيطر عليها القوات الأوكرانية
انفجارات تهز مدينة كبيرة تسيطر عليها القوات الأوكرانية
أعلن عضو في مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه وقوع انفجارات في إحدى ضواحي مدينة زابوروجيه الخاضعة لسيطرة قوات النظام الأوكراني. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T06:10+0000
2022-07-25T06:10+0000
2022-07-25T06:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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قال فلاديمير روغوف، العضو في مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، بتغريدة على حسابه في "تلغرام" إن خمسة انفجارات هزت "مواقع قوات نظام زيلينسكي" في إحدى أقرب ضواحي مدينة زابوروجيه التي تعد مركزا لمقاطعة زابوروجيه، وسببت حريقا فيها.وألمح إلى احتمال وقوف محرري المقاطعة من المجموعات المسلحة التابعة لنظام الحكم في كييف وراء الانفجارات، حيث قال إن هذا من الأعمال الهادفة إلى إخلاء المنطقة من المسلحين.وكان جزء كبير من مقاطعة زابوروجيه الواقعة جنوبي أوكرانيا قد تحرر من التبعية لنظام الحكم في كييف في مارس/ آذار 2022 بمساعدة القوات القادمة من روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
انفجارات تهز مدينة كبيرة تسيطر عليها القوات الأوكرانية
06:10 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 06:19 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
أعلن عضو في مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه وقوع انفجارات في إحدى ضواحي مدينة زابوروجيه الخاضعة لسيطرة قوات النظام الأوكراني.
قال
فلاديمير روغوف، العضو في مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، بتغريدة على حسابه في "تلغرام" إن خمسة انفجارات هزت "مواقع قوات نظام زيلينسكي" في إحدى أقرب ضواحي مدينة زابوروجيه التي تعد مركزا لمقاطعة زابوروجيه، وسببت حريقا فيها.
وألمح إلى احتمال وقوف محرري المقاطعة من المجموعات المسلحة التابعة لنظام الحكم في كييف وراء الانفجارات، حيث قال إن هذا من الأعمال الهادفة إلى إخلاء المنطقة من المسلحين.
وكان جزء كبير من مقاطعة زابوروجيه الواقعة جنوبي أوكرانيا قد تحرر من التبعية لنظام الحكم في كييف في مارس/ آذار 2022 بمساعدة القوات القادمة من روسيا.