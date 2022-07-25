https://arabic.sputniknews.com/20220725/بايدن-يدين-عدم-تحرّك-ترامب-خلال-اقتحام-الكابيتول-الأشبه-بـجحيم-القرون-الوسطى-1065568566.html
بايدن يدين عدم تحرك ترامب خلال اقتحام الكابيتول الأشبه بـ"جحيم القرون الوسطى"
بايدن يدين عدم تحرك ترامب خلال اقتحام الكابيتول الأشبه بـ"جحيم القرون الوسطى"
أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلفه دونالد ترامب، يوم الاثنين، لمشاهدته أعمال شغب مؤيديه لساعات في 6 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بينما عانت الشرطة في... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T23:50+0000
2022-07-25T23:50+0000
2022-07-25T23:50+0000
جو بايدن
دونالد ترامب
اقتحام الكونغرس
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وقال بايدن أمام المؤتمر التنفيذي للمنظمة الوطنية للمديرين التنفيذيين لإنفاذ القانون، "ضباط إنفاذ القانون الشجعان تعرضوا لما يشبه جحيم العصور الوسطى لمدة ثلاث ساعات، يقطرون دما، محاطين بالمذابح، وجها لوجه مع الغوغاء المجانين الذين صدقوا أكاذيب الرئيس المهزوم".وأضاف بايدن، "كانت الشرطة أبطالا في ذلك اليوم. كان دونالد ترامب يفتقر إلى الشجاعة للتصرف. مضيفًا، "لا يمكنك أن تكون مؤيدًا للتمرد والشرطي. لا يمكنك أن تكون مؤيدًا للتمرد والديمقراطية. أنت لا يمكن أن نكون مؤيدين للتمرد وأمريكا".وكرر انتقاده لترامب استنتاج لجنة مجلس النواب للتحقيق في أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول، والتي قدمت يوم الخميس لائحة اتهام شديدة في وقت الذروة لرفض الرئيس السابق وقف أو إدانة العنف.تصريحات بايدن المؤيدة للشرطة، الذي يتعرض لانتقادات من الجمهوريين بسبب تصاعد العنف في الولايات المتحدة، تأتي في الوقت الذي يسعى فيه إلى تلميع أوراق اعتماده بشأن الجريمة قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي من المتوقع أن تكون مؤلمة بالنسبة للحزب الديمقراطي.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/استطلاع-ثلث-الأمريكيين-يقولون-يرون-ضرورة-حمل-السلاح-ضد-الحكومة-1065568437.html
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جو بايدن, دونالد ترامب, اقتحام الكونغرس
بايدن يدين عدم تحرك ترامب خلال اقتحام الكابيتول الأشبه بـ"جحيم القرون الوسطى"
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أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلفه دونالد ترامب، يوم الاثنين، لمشاهدته أعمال شغب مؤيديه لساعات في 6 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بينما عانت الشرطة في مبنى الكابيتول من ما وصفه بـ "جحيم القرون الوسطى".
وقال بايدن أمام المؤتمر التنفيذي للمنظمة الوطنية للمديرين التنفيذيين لإنفاذ القانون، "ضباط إنفاذ القانون الشجعان
تعرضوا لما يشبه جحيم العصور الوسطى لمدة ثلاث ساعات، يقطرون دما، محاطين بالمذابح، وجها لوجه مع الغوغاء المجانين الذين صدقوا أكاذيب الرئيس المهزوم".
وقال الرئيس الأمريكي، لمدة ثلاث ساعات، شاهد الرئيس السابق للولايات المتحدة "المهزوم"، كل شيء يحدث بينما كان يجلس في طمأنينة بغرفة الطعام الخاصة بجوار المكتب البيضاوي.
وأضاف بايدن، "كانت الشرطة أبطالا في ذلك اليوم. كان دونالد ترامب يفتقر إلى الشجاعة للتصرف. مضيفًا، "لا يمكنك أن تكون مؤيدًا للتمرد والشرطي. لا يمكنك أن تكون مؤيدًا للتمرد والديمقراطية. أنت لا يمكن أن نكون مؤيدين للتمرد وأمريكا".
وكرر انتقاده لترامب استنتاج لجنة مجلس النواب للتحقيق في أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول، والتي قدمت يوم الخميس لائحة اتهام شديدة في وقت الذروة لرفض الرئيس السابق وقف أو إدانة العنف.
تصريحات بايدن المؤيدة للشرطة، الذي يتعرض لانتقادات من الجمهوريين بسبب تصاعد العنف في الولايات المتحدة، تأتي في الوقت الذي يسعى فيه إلى تلميع أوراق اعتماده بشأن الجريمة قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي من المتوقع أن تكون مؤلمة بالنسبة للحزب الديمقراطي.