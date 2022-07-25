https://arabic.sputniknews.com/20220725/بايدن-يقول-إنه-يتطلع-للتحدث-مع-الرئيس-الصيني-هذا-الأسبوع-1065567566.html

بايدن يقول إنه يتطلع للتحدث مع الرئيس الصيني هذا الأسبوع

بايدن يقول إنه يتطلع للتحدث مع الرئيس الصيني هذا الأسبوع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه "يخطط لإجراء محادثة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ". 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T20:47+0000

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2022-07-25T20:47+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

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واشنطن- سبوتنيك. وأشار بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض، إلى "أنه يخطط لإجراء محادثة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بحلول نهاية الأسبوع"، مضيفا: "هذه توقعاتي، لكنني سأبلغكم عندما يتم الاتفاق عليها".وكانت الصين حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلاً عن ستة مصادر مطلعة على تحذيرات الصين.هددت الصين علنًا بـ "اتخاذ إجراء قوي"، إذا قامت بيلوسي بزيارة تايوان، مقررة في أغسطس/ آب، لكن أحد المصادر قال إن الصين قامت بتحذير الولايات المتحدة بشكل أقوى من ذي قبل.وقال العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع إن التصريحات الخاصة ذهبت إلى أبعد من ذلك، مما يشير إلى احتمال "رد عسكري".ويشير المنشور إلى أن عدة مصادر قالت إن البيت الأبيض يحاول تحديد ما إذا كانت الصين تشكل تهديدات خطيرة أو "تتأرجح على شفا الحرب" في محاولة للضغط على بيلوسي لإلغاء الرحلة.وبحسب الصحيفة، قال مصدران مطلعان على المناقشات إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومسؤولين كبار آخرين في مجلس الأمن القومي عارضوا الرحلة بسبب خطر تصعيد التوترات في مضيق تايوان.بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ أن العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع قالوا إن الجدل حول الرحلة أثار قلق حلفاء واشنطن، الذين يخشون أن تثير الرحلة أزمة بين الولايات المتحدة والصين.في وقت سابق، قال بايدن، نقلاً عن موقف البنتاغون، إن رحلة بيلوسي المخطط لها إلى تايوان لا تبدو فكرة جيدة في الوقت الحالي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إن بكين ستتخذ إجراءات فعالة إذا زارت رئيسة مجلس النواب تايوان.

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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن