https://arabic.sputniknews.com/20220725/بريطانيا-تعلن-استضافتها-يوروفيجن-2023-نيابة-عن-أوكرانيا-1065537144.html
بريطانيا تعلن استضافتها "يوروفيجن 2023" نيابة عن أوكرانيا
بريطانيا تعلن استضافتها "يوروفيجن 2023" نيابة عن أوكرانيا
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، أنها ستستضيف فعاليات المنافسات الغنائية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2023، نيابة عن أوكرانيا حاملة اللقب السابق، نظرا للأزمة... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T12:47+0000
2022-07-25T12:47+0000
2022-07-25T12:47+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
مجتمع
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وكتب رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون في تغريدة: "اتفقت مع زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) على أنه يجب أن تحتفل يوروفيجن 2023 بالشعب والدولة الأوكرانية، أينما أقيمت".وأضاف: "نظرا لأننا مضيفون الآن، ستحترم المملكة المتحدة هذا التعهد مباشرة، وستنظم مسابقة رائعة نيابة عن أصدقائنا الأوكرانيين".استقطب حدث "يوروفيجن" لعام 2022 في إيطاليا، نحو 161 مليون مشاهدة، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمنافسة. وقدم الوفد الأوكراني، أوركسترا كالوش، أغنية "ستيفانيا" التي فازت بلقب هذا العام.في العادة، يستضيف الفائزون باللقب مسابقة العام التالي. من المقرر أن تعمل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على تنسيق المنافسة المنقولة، وهي تبدأ الآن في عملية العثور على مدينة مضيفة.وقال مدير عام الإذاعة تيم ديفي في بيان: "تلتزم هيئة الإذاعة البريطانية بجعل هذا الحدث انعكاسا حقيقيا للثقافة الأوكرانية إلى جانب إظهار تنوع الموسيقى البريطانية والإبداع".
https://arabic.sputniknews.com/20190519/فلسطين-يوروفيجن-تل-أبيب-1041157062.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, مجتمع
بريطانيا تعلن استضافتها "يوروفيجن 2023" نيابة عن أوكرانيا
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أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، أنها ستستضيف فعاليات المنافسات الغنائية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2023، نيابة عن أوكرانيا حاملة اللقب السابق، نظرا للأزمة التي تشهدها الأخيرة.
وكتب رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون في تغريدة: "اتفقت مع زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) على أنه يجب أن تحتفل يوروفيجن 2023
بالشعب والدولة الأوكرانية، أينما أقيمت".
وأضاف: "نظرا لأننا مضيفون الآن، ستحترم المملكة المتحدة هذا التعهد مباشرة، وستنظم مسابقة رائعة نيابة عن أصدقائنا الأوكرانيين".
استقطب حدث "يوروفيجن" لعام 2022 في إيطاليا، نحو 161 مليون مشاهدة، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمنافسة. وقدم الوفد الأوكراني
، أوركسترا كالوش، أغنية "ستيفانيا" التي فازت بلقب هذا العام.
في العادة، يستضيف الفائزون باللقب مسابقة العام التالي. من المقرر أن تعمل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على تنسيق المنافسة المنقولة، وهي تبدأ الآن في عملية العثور على مدينة مضيفة.
وقال مدير عام الإذاعة تيم ديفي في بيان: "تلتزم هيئة الإذاعة البريطانية بجعل هذا الحدث انعكاسا حقيقيا للثقافة الأوكرانية إلى جانب إظهار تنوع الموسيقى البريطانية والإبداع".