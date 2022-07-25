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https://arabic.sputniknews.com/20220725/بورصة-موسكو-تعلق-تداول-الين-الياباني-1065543603.html
بورصة موسكو تعلق تداول الين الياباني
بورصة موسكو تعلق تداول الين الياباني
أعلنت بورصة موسكو، اليوم الاثنين، تعليق استخدام الين الياباني ابتداءً من 8 أغسطس/آب، بسبب المخاطر والصعوبات في التداول. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T13:36+0000
2022-07-25T13:36+0000
اقتصاد
روسيا
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ونشر الموقع الرسمي للبورصة: "تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات ستؤثر على أدوات المبادلة للين الياباني مع الروبل الروسي والدولار الأمريكي، سواء في نظام البورصة أو خارجه".بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام العملة اليابانية لتأمين المعاملات في أسواق بورصة موسكو.وفي الوقت نفسه، سيتم تنفيذ الالتزامات للعمليات التي تم الانتهاء منها بالفعل والمستقبلية حتى 5 أغسطس كالمعتاد.كما أكدت بورصة موسكو أنها "ستفعل كل ما هو ضروري لاستئناف تداول الين بشكل أكبر".وأعلنت وزارة المال اليابانية، اليوم الاثنين في 25 تموز/يوليو، عن حظر استيراد الذهب الروسي إلى البلاد ابتداءً من 1 أغسطس المقبل.وصرحت الوزارة في بيان لها على موقعها الرسمي: "يدخل التقييد حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب".
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اقتصاد, روسيا

بورصة موسكو تعلق تداول الين الياباني

13:36 GMT 25.07.2022
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بورصة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلنت بورصة موسكو، اليوم الاثنين، تعليق استخدام الين الياباني ابتداءً من 8 أغسطس/آب، بسبب المخاطر والصعوبات في التداول.
ونشر الموقع الرسمي للبورصة: "تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات ستؤثر على أدوات المبادلة للين الياباني مع الروبل الروسي والدولار الأمريكي، سواء في نظام البورصة أو خارجه".
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام العملة اليابانية لتأمين المعاملات في أسواق بورصة موسكو.
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وفي الوقت نفسه، سيتم تنفيذ الالتزامات للعمليات التي تم الانتهاء منها بالفعل والمستقبلية حتى 5 أغسطس كالمعتاد.
كما أكدت بورصة موسكو أنها "ستفعل كل ما هو ضروري لاستئناف تداول الين بشكل أكبر".
وأعلنت وزارة المال اليابانية، اليوم الاثنين في 25 تموز/يوليو، عن حظر استيراد الذهب الروسي إلى البلاد ابتداءً من 1 أغسطس المقبل.
وصرحت الوزارة في بيان لها على موقعها الرسمي: "يدخل التقييد حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب".
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