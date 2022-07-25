https://arabic.sputniknews.com/20220725/بورما-تنفذ-حكم-الإعدام-في-4-سجناء-1065513875.html
بورما تنفذ حكم الإعدام في 4 سجناء
بورما تنفذ حكم الإعدام في 4 سجناء
نفذ المجلس العسكري في بورما حكم الإعدام في 4 سجناء، بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنيّة السابقة أونغ سان سو تشي ومعارض معروف. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T06:52+0000
2022-07-25T06:52+0000
2022-07-25T06:52+0000
أخبار بورما
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وذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، اليوم الاثنين، أن الأشخاص الأربعة أعدموا بعد إدانتهم بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابيّة وحشية وغير إنسانيّة".ووفقا للصحيفة الحكومية، فإن عمليات الإعدام نفذت حسب "إجراءات السجن"، دون أن يتم تحديد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مطلع شباط/فبراير 2021، صدرت أحكام بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن، بحسب "فرانس برس".في نوفمبر/ تشرين الثاني تم اعتقال فيو زيا ثاو، النائب السابق في "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي، وصدر حُكِم بإعدامه في كانون الثاني/يناير لإدانته بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب.أما الناشط الديموقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم "جيمي"، فهو كاتب ومعارض كبير للجيش، فقد تم توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر وحكم عليه في كانون الثاني/يناير.والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متّهمان بقتل امرأة اشتبها في أنّها تعمل مخبِرة لدى المجلس العسكري.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/جيش-ميانمار-ينفي-الإبادة-الجماعية-في-بورما-للروهينغا-1060386028.html
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أخبار بورما
بورما تنفذ حكم الإعدام في 4 سجناء
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نفذ المجلس العسكري في بورما حكم الإعدام في 4 سجناء، بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنيّة السابقة أونغ سان سو تشي ومعارض معروف.
وذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، اليوم الاثنين، أن الأشخاص الأربعة أعدموا بعد إدانتهم بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابيّة وحشية وغير إنسانيّة".
ووفقا للصحيفة الحكومية، فإن عمليات الإعدام نفذت حسب "إجراءات السجن"، دون أن يتم تحديد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مطلع شباط/فبراير 2021، صدرت أحكام بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري
لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن، بحسب "فرانس برس".
في نوفمبر/ تشرين الثاني تم اعتقال فيو زيا ثاو، النائب السابق في "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي، وصدر حُكِم بإعدامه في كانون الثاني/يناير لإدانته بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب.
أما الناشط الديموقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم "جيمي"، فهو كاتب ومعارض كبير للجيش، فقد تم توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر وحكم عليه في كانون الثاني/يناير.
والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متّهمان بقتل امرأة اشتبها في أنّها تعمل مخبِرة لدى المجلس العسكري.