عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220725/بورما-تنفذ-حكم-الإعدام-في-4-سجناء-1065513875.html
بورما تنفذ حكم الإعدام في 4 سجناء
بورما تنفذ حكم الإعدام في 4 سجناء
نفذ المجلس العسكري في بورما حكم الإعدام في 4 سجناء، بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنيّة السابقة أونغ سان سو تشي ومعارض معروف. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T06:52+0000
2022-07-25T06:52+0000
أخبار بورما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048044258_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b7fd26cb7ea1700a3a99e66b47cd426.jpg
وذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، اليوم الاثنين، أن الأشخاص الأربعة أعدموا بعد إدانتهم بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابيّة وحشية وغير إنسانيّة".ووفقا للصحيفة الحكومية، فإن عمليات الإعدام نفذت حسب "إجراءات السجن"، دون أن يتم تحديد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مطلع شباط/فبراير 2021، صدرت أحكام بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن، بحسب "فرانس برس".في نوفمبر/ تشرين الثاني تم اعتقال فيو زيا ثاو، النائب السابق في "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي، وصدر حُكِم بإعدامه في كانون الثاني/يناير لإدانته بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب.أما الناشط الديموقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم "جيمي"، فهو كاتب ومعارض كبير للجيش، فقد تم توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر وحكم عليه في كانون الثاني/يناير.والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متّهمان بقتل امرأة اشتبها في أنّها تعمل مخبِرة لدى المجلس العسكري.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/جيش-ميانمار-ينفي-الإبادة-الجماعية-في-بورما-للروهينغا-1060386028.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1048044258_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bee8c2de665d3e2de2eefbcab0792ca6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بورما

بورما تنفذ حكم الإعدام في 4 سجناء

06:52 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / Ye Aung Thuاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021
احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / Ye Aung Thu
تابعنا عبرTelegram
نفذ المجلس العسكري في بورما حكم الإعدام في 4 سجناء، بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنيّة السابقة أونغ سان سو تشي ومعارض معروف.
وذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، اليوم الاثنين، أن الأشخاص الأربعة أعدموا بعد إدانتهم بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابيّة وحشية وغير إنسانيّة".
راهب بوذي يستخدم المنظار بينما يجلس مع رجال آخرين خلف حاجز طريق في ماندالاي، مع استمرار الاحتجاجات في ميانمار، 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
جيش ميانمار ينفي الإبادة الجماعية في بورما للروهينغا
24 مارس, 11:31 GMT
ووفقا للصحيفة الحكومية، فإن عمليات الإعدام نفذت حسب "إجراءات السجن"، دون أن يتم تحديد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مطلع شباط/فبراير 2021، صدرت أحكام بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن، بحسب "فرانس برس".
في نوفمبر/ تشرين الثاني تم اعتقال فيو زيا ثاو، النائب السابق في "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي، وصدر حُكِم بإعدامه في كانون الثاني/يناير لإدانته بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب.
أما الناشط الديموقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم "جيمي"، فهو كاتب ومعارض كبير للجيش، فقد تم توقيفه في تشرين الأول/أكتوبر وحكم عليه في كانون الثاني/يناير.
والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متّهمان بقتل امرأة اشتبها في أنّها تعمل مخبِرة لدى المجلس العسكري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала