https://arabic.sputniknews.com/20220725/بيسكوف-الهجوم-على-القوات-الأوكرانية-في-ميناء-أوديسا-لا-يمكن-أن-يؤثر-على-شحن-الحبوب-1065522819.html

بيسكوف: الهجوم على القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا لا يمكن أن يؤثر على شحن الحبوب

بيسكوف: الهجوم على القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا لا يمكن أن يؤثر على شحن الحبوب

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن القصف الذي طال القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا لا يؤثر بأي حال من الأحوال على... 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T09:28+0000

2022-07-25T09:28+0000

2022-07-25T09:39+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأوضح بيسكوف: "كان ذلك مرتبط حصريًا بالبنية التحتية العسكرية. وليس له علاقة بأي حال من الأحوال بالبنية التحتية المستخدمة للوفاء بالاتفاقيات وتصدير الحبوب. لذلك، لا يمكن ولا ينبغي أن يؤثر ذلك على بدء عملية الشحن بأي شكل من الأشكال".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن البحرية الروسية دمرت سفينة حربية أوكرانية ومستودعا لصواريخ "هاربون" الأمريكية في ميناء أوديسا بصواريخ دقيقة بعيدة المدى.في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع في اسطنبول على وثائق بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. وتشمل الصفقة، التي أبرمتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

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روسيا