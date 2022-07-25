https://arabic.sputniknews.com/20220725/بيسكوف-الهجوم-على-القوات-الأوكرانية-في-ميناء-أوديسا-لا-يمكن-أن-يؤثر-على-شحن-الحبوب-1065522819.html
بيسكوف: الهجوم على القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا لا يمكن أن يؤثر على شحن الحبوب
بيسكوف: الهجوم على القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا لا يمكن أن يؤثر على شحن الحبوب
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن القصف الذي طال القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا لا يؤثر بأي حال من الأحوال على... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:28+0000
2022-07-25T09:28+0000
2022-07-25T09:39+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح بيسكوف: "كان ذلك مرتبط حصريًا بالبنية التحتية العسكرية. وليس له علاقة بأي حال من الأحوال بالبنية التحتية المستخدمة للوفاء بالاتفاقيات وتصدير الحبوب. لذلك، لا يمكن ولا ينبغي أن يؤثر ذلك على بدء عملية الشحن بأي شكل من الأشكال".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن البحرية الروسية دمرت سفينة حربية أوكرانية ومستودعا لصواريخ "هاربون" الأمريكية في ميناء أوديسا بصواريخ دقيقة بعيدة المدى.في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع في اسطنبول على وثائق بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. وتشمل الصفقة، التي أبرمتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
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روسيا
بيسكوف: الهجوم على القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا لا يمكن أن يؤثر على شحن الحبوب
09:28 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 09:39 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن القصف الذي طال القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا لا يؤثر بأي حال من الأحوال على البنية التحتية المشاركة في تنفيذ بنود "صفقة الغذاء"، هذا لا يمكن ولا ينبغي أن يؤثر على عملية شحن الحبوب.
وأوضح بيسكوف: "كان ذلك مرتبط حصريًا بالبنية التحتية العسكرية. وليس له علاقة بأي حال من الأحوال بالبنية التحتية المستخدمة للوفاء بالاتفاقيات وتصدير الحبوب. لذلك، لا يمكن ولا ينبغي أن يؤثر ذلك على بدء عملية الشحن بأي شكل من الأشكال".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، أن البحرية الروسية دمرت سفينة حربية أوكرانية ومستودعا لصواريخ "هاربون" الأمريكية في ميناء أوديسا بصواريخ دقيقة بعيدة المدى.
في 22 يوليو/ تموز، تم التوقيع في اسطنبول على وثائق بشأن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الروسية ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. وتشمل الصفقة، التي أبرمتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.