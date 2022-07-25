https://arabic.sputniknews.com/20220725/تحرير-دونباس-تطهير-أكبر-محطة-كهروحرارية-في-أوروبا-من-المسلحين-1065522929.html
تحرير دونباس: تطهير أكبر محطة كهروحرارية في أوروبا من المسلحين
تحرير دونباس: تطهير أكبر محطة كهروحرارية في أوروبا من المسلحين
تواصل قوات التحالف المكوّن من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وروسيا تحرير أراضي جمهورية دونيتسك من سيطرة المجموعات المسلحة الأوكرانية. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:33+0000
2022-07-25T09:33+0000
2022-07-25T09:37+0000
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأعلنت هيئة دفاع جمهورية دونيتسك في بيان أصدرته في 25 يوليو/ تموز 2022 أنه تم حتى الآن تحرير 255 مدينة وبلدة كانت المجموعات المسلحة الأوكرانية تسيطر عليها.ومن المدن التي تمكن محررو منطقة دونباس من دخولها مدينة سفيتلودارسك، وهي مدينة متميزة تحتضن أكبر محطة كهروحرارية في أوروبا تسمى "محطة أوغليغورسك". التي جعلتها مجموعة من المسلحين مخبأ لهم. وقالت هيئة دفاع جمهورية دونيتسك إن قوات التحالف تقوم بتطهير محطة أوغليغورسك الكهروحرارية من المسلحين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تحرير دونباس: تطهير أكبر محطة كهروحرارية في أوروبا من المسلحين
09:33 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 09:37 GMT 25.07.2022) تابعنا عبر
تواصل قوات التحالف المكوّن من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وروسيا تحرير أراضي جمهورية دونيتسك من سيطرة المجموعات المسلحة الأوكرانية.
وأعلنت
هيئة دفاع جمهورية دونيتسك في بيان أصدرته في 25 يوليو/ تموز 2022 أنه تم حتى الآن تحرير 255 مدينة وبلدة كانت المجموعات المسلحة الأوكرانية تسيطر عليها.
ومن المدن التي تمكن محررو منطقة دونباس من دخولها مدينة سفيتلودارسك، وهي مدينة متميزة تحتضن أكبر محطة كهروحرارية في أوروبا تسمى "محطة أوغليغورسك". التي جعلتها مجموعة من المسلحين مخبأ لهم. وقالت هيئة دفاع جمهورية دونيتسك إن قوات التحالف تقوم بتطهير محطة أوغليغورسك الكهروحرارية من المسلحين.