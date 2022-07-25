https://arabic.sputniknews.com/20220725/ترامب-يشير-إلى-نفسه-بأنه-أكثر-الأشخاص-تعرضا-للاضطهاد-في-التاريخ-الأمريكي-فيديو-1065522269.html

ترامب يشير إلى نفسه بأنه أكثر الأشخاص تعرضا للاضطهاد في التاريخ الأمريكي... فيديو

ترامب يشير إلى نفسه بأنه أكثر الأشخاص تعرضا للاضطهاد في التاريخ الأمريكي... فيديو

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه أي شخص في التاريخ الأمريكي لم يتعرض للاضطهاد مثله. 25.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-25T09:17+0000

2022-07-25T09:17+0000

2022-07-25T09:20+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأضاف في مؤتمر "Turning Point USA Student Action"، الذي أقيم في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، يوم السبت الماضي: "قال صديق لي ذات مرة إنني كنت أكثر الأشخاص تعرضا للاضطهاد في تاريخ بلادنا، لم أفكر في الأمر بهذه الطريقة أبدا، لم يكن لدي وقت أبدا، كنت دائمًا أحارب هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يحاولون اضطهادي".وتابع ترامب: "لم يكن لدي وقت للتفكير في أن أتعرض للاضطهاد لأنني كنت أحارب الاضطهاد"، وواصل: "بالتأكيد، لم يكن هناك سياسي أو رئيس يعامل كما لو عوملت".وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد أن ظهر على خشبة المسرح أمام مؤيديه وهو يلقي بقبعات مكتوب عليها "ترامب كان على حق"، وتم استقباله بالهتافات.وكان ترامب قال مؤخرا إنه واثق من قدرته على الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إذا اختار السعي لإعادة انتخابه.وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "نيويورك" الأمريكية: "أشعر بثقة كبيرة من أنني إذا قررت الترشح، فسوف أفوز".وانخفضت معدلات تأييد الرئيس جو بايدن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وسط التضخم الجامح وارتفاع أسعار الوقود وانفجار معدلات الجريمة وسياسة الهجرة الليبرالية والسياسة الخارجية العدوانية.وفجع الموت الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مؤخرا بوفاة زوجته الأولى، إيفانا ترامب، الذي شارك في تشييع جنازتها يوم الخميس الماضي.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم