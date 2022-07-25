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ترامب يشير إلى نفسه بأنه أكثر الأشخاص تعرضا للاضطهاد في التاريخ الأمريكي... فيديو
ترامب يشير إلى نفسه بأنه أكثر الأشخاص تعرضا للاضطهاد في التاريخ الأمريكي... فيديو
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه أي شخص في التاريخ الأمريكي لم يتعرض للاضطهاد مثله. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:17+0000
2022-07-25T09:20+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأضاف في مؤتمر "Turning Point USA Student Action"، الذي أقيم في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، يوم السبت الماضي: "قال صديق لي ذات مرة إنني كنت أكثر الأشخاص تعرضا للاضطهاد في تاريخ بلادنا، لم أفكر في الأمر بهذه الطريقة أبدا، لم يكن لدي وقت أبدا، كنت دائمًا أحارب هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يحاولون اضطهادي".وتابع ترامب: "لم يكن لدي وقت للتفكير في أن أتعرض للاضطهاد لأنني كنت أحارب الاضطهاد"، وواصل: "بالتأكيد، لم يكن هناك سياسي أو رئيس يعامل كما لو عوملت".وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد أن ظهر على خشبة المسرح أمام مؤيديه وهو يلقي بقبعات مكتوب عليها "ترامب كان على حق"، وتم استقباله بالهتافات.وكان ترامب قال مؤخرا إنه واثق من قدرته على الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إذا اختار السعي لإعادة انتخابه.وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "نيويورك" الأمريكية: "أشعر بثقة كبيرة من أنني إذا قررت الترشح، فسوف أفوز".وانخفضت معدلات تأييد الرئيس جو بايدن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وسط التضخم الجامح وارتفاع أسعار الوقود وانفجار معدلات الجريمة وسياسة الهجرة الليبرالية والسياسة الخارجية العدوانية.وفجع الموت الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مؤخرا بوفاة زوجته الأولى، إيفانا ترامب، الذي شارك في تشييع جنازتها يوم الخميس الماضي.
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يشير إلى نفسه بأنه أكثر الأشخاص تعرضا للاضطهاد في التاريخ الأمريكي... فيديو

09:17 GMT 25.07.2022 (تم التحديث: 09:20 GMT 25.07.2022)
© AFP 2022 / JOE RAEDLEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© AFP 2022 / JOE RAEDLE
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه أي شخص في التاريخ الأمريكي لم يتعرض للاضطهاد مثله.
وأضاف في مؤتمر "Turning Point USA Student Action"، الذي أقيم في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، يوم السبت الماضي: "قال صديق لي ذات مرة إنني كنت أكثر الأشخاص تعرضا للاضطهاد في تاريخ بلادنا، لم أفكر في الأمر بهذه الطريقة أبدا، لم يكن لدي وقت أبدا، كنت دائمًا أحارب هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يحاولون اضطهادي".
وتابع ترامب: "لم يكن لدي وقت للتفكير في أن أتعرض للاضطهاد لأنني كنت أحارب الاضطهاد"، وواصل: "بالتأكيد، لم يكن هناك سياسي أو رئيس يعامل كما لو عوملت".
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد أن ظهر على خشبة المسرح أمام مؤيديه وهو يلقي بقبعات مكتوب عليها "ترامب كان على حق"، وتم استقباله بالهتافات.
وكان ترامب قال مؤخرا إنه واثق من قدرته على الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إذا اختار السعي لإعادة انتخابه.
وقال ترامب في مقابلة مع مجلة "نيويورك" الأمريكية: "أشعر بثقة كبيرة من أنني إذا قررت الترشح، فسوف أفوز".
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وفجع الموت الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مؤخرا بوفاة زوجته الأولى، إيفانا ترامب، الذي شارك في تشييع جنازتها يوم الخميس الماضي.
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