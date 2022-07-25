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https://arabic.sputniknews.com/20220725/تسجيل-أول-إصابة-مؤكدة-بجدري-القردة-في-اليابان-1065539074.html
تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة في اليابان
تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة في اليابان
أعلن مصدر حكومي تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة في اليابان، وفقا لوكالة "كيودو" للأنباء. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T13:10+0000
2022-07-25T13:10+0000
جدري القردة
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طوكيو- سبوتنيك. ووفقا للوكالة، فإن المريض هو رجل في الثلاثين من عمره يقيم في طوكيو.وفي وقت سابق اليوم، وافقت المفوضية الأوروبية على توسيع استخدام لقاح مجموعة الأدوية الدنماركية بافاريان نورديك لمكافحة جدري القردة، حسبما أعلنت الشركة، الاثنين.وقالت بافاريان نورديك في بيان: "المفوضية الأوروبية مددت التفويض التسويقي للقاح الجدري الذي تنتجه الشركة (إمفانيكس)، ليشمل الحماية من جدري القردة"، تماشيا مع توصية من هيئة مراقبة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي.يوم السبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بعد اكتشاف حالات في أكثر من 75 دولة ومنطقة.وجدري القردة هو مرض نادر ينتقل عادة للبشر من الحيوانات البرية ومتوطن في بعض الدول الأفريقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/اليابان-تحظر-استيراد-الذهب-الروسي-1065528728.html
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جدري القردة

تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة في اليابان

13:10 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
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أعلن مصدر حكومي تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة في اليابان، وفقا لوكالة "كيودو" للأنباء.
طوكيو- سبوتنيك. ووفقا للوكالة، فإن المريض هو رجل في الثلاثين من عمره يقيم في طوكيو.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
اليابان تحظر استيراد الذهب الروسي
10:27 GMT
وفي وقت سابق اليوم، وافقت المفوضية الأوروبية على توسيع استخدام لقاح مجموعة الأدوية الدنماركية بافاريان نورديك لمكافحة جدري القردة، حسبما أعلنت الشركة، الاثنين.
وقالت بافاريان نورديك في بيان: "المفوضية الأوروبية مددت التفويض التسويقي للقاح الجدري الذي تنتجه الشركة (إمفانيكس)، ليشمل الحماية من جدري القردة"، تماشيا مع توصية من هيئة مراقبة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي.
يوم السبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بعد اكتشاف حالات في أكثر من 75 دولة ومنطقة.
وجدري القردة هو مرض نادر ينتقل عادة للبشر من الحيوانات البرية ومتوطن في بعض الدول الأفريقية.
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