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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220725/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065512419.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T05:31+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
طيارون داخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:31 GMT 25.07.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:04 GMT 25.07.2022
مناورة استخباراتية تساهم بتدمير القوات المسلحة الروسية لعدد من المنشآت العسكرية الأوكرانية
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، أن مكافحة التجسس الروسية في سياق مناورة عملياتية ضد الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، تلقت بيانات، بفضلها دمرت القوات المسلحة الروسية عدداً من المنشآت العسكرية الأوكرانية.

وقال الجهاز في بيان: "خلال المناورة العملياتية، حصل ضباط مكافحة التجسس الروسية على معلومات ساعدت قواتنا المسلحة على إلحاق أضرار جسيمة بعدد من المنشآت العسكرية الأوكرانية".
06:03 GMT 25.07.2022
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية لاختطاف مقاتلات روسية
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، إحباط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أشرفت عليها استخبارات دول الناتو لاختطاف طائرات مقاتلة روسية.
وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، عملية للاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، لاختطاف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية، والتي أشرفت عليها استخبارات الناتو".
05:38 GMT 25.07.2022
قوات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
مجلة: القوات البريطانية الخاصة تدرب البحرية الأوكرانية للنزول على جزيرة زمييني
05:10 GMT
05:38 GMT 25.07.2022
استخدم المسلحون لدى الجيش الأوكراني مصنع الصلب في مدينة ماريوبول كنقطة ارتكاز واستناد لهم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
خيرسون.. لم يعد لأوكرانيا وجود
04:34 GMT
05:37 GMT 25.07.2022
جونسون يأمل في مقابلة زيلينسكي مرة أخرى قبل ترك منصبه
يأمل رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون أن يتمكن من القدوم في زيارة أخرى إلى أوكرانيا قبل أن يترك منصبه ويلتقي بفولوديمير زيلينسكي.
05:36 GMT 25.07.2022
كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بـ"الإرهاب البيولوجي"
اتهمت كوريا الشمالية، الأحد، الولايات المتحدة "بالإرهاب البيولوجي"، والذي يتضمن إجراء تجارب باستخدام مسببات الأمراض الخطيرة على أراضي أوكرانيا ونشر الأمراض المعدية.
05:36 GMT 25.07.2022
فشل محاولة للقوات الأوكرانية الهجوم على منطقة خيرسون
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية، إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة أخرى لاختراق خط الدفاع في منطقة خيرسون.
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Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:57 GMT
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