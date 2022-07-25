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https://arabic.sputniknews.com/20220725/تونس-تعلن-نسبة-المشاركين-في-الاستفتاء-على-الدستور-بعد-ساعات-من-بدء-التصويت--1065525672.html
تونس تعلن نسبة المشاركين في الاستفتاء على الدستور بعد ساعات من بدء التصويت
تونس تعلن نسبة المشاركين في الاستفتاء على الدستور بعد ساعات من بدء التصويت
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن عدد الناخبين المشاركين في الاستفتاء على الدستور الجديد حتى الساعة التاسعة والنصف من صباح... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T09:51+0000
2022-07-25T09:51+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال بوعسكر خلال مؤتمر صحفي للهيئة إن هذا العدد يمثل 6.32 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين.فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح اليوم، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.ويتوجه 9 ملايين و278 ألف و541 ناخبا تونسيا للإدلاء بأصواتهم عبر4534 مركز اقتراع، موزعة على مختلف محافظات البلاد، للمشاركة في الاستفتاء.وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وتتواصل عملية التصويت حتى العاشرة مساء.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/تونس-تتجه-نحو-استفتاء-مفصلي-على-دستور-الجمهورية-الجديدة-1065429004.html
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أخبار تونس اليوم

تونس تعلن نسبة المشاركين في الاستفتاء على الدستور بعد ساعات من بدء التصويت

09:51 GMT 25.07.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن عدد الناخبين المشاركين في الاستفتاء على الدستور الجديد حتى الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين، بلغ 564 ألف و753 ناخبا.
وقال بوعسكر خلال مؤتمر صحفي للهيئة إن هذا العدد يمثل 6.32 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين.
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
تونس تتجه نحو استفتاء "مفصلي" على دستور "الجمهورية الجديدة"
22 يوليو, 12:52 GMT
فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح اليوم، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
ويتوجه 9 ملايين و278 ألف و541 ناخبا تونسيا للإدلاء بأصواتهم عبر4534 مركز اقتراع، موزعة على مختلف محافظات البلاد، للمشاركة في الاستفتاء.
وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وتتواصل عملية التصويت حتى العاشرة مساء.
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