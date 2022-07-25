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تونس... تمديد فترة التصويت على الدستور في الخارج
تونس... تمديد فترة التصويت على الدستور في الخارج
أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، اليوم الاثنين، عن تمديد توقيت التصويت للمقترعين في الخارج 4 ساعات إضافية عن الوقت المحدد سابقا. 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T11:30+0000
2022-07-25T11:30+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال بوعسكر، إن الاقتراع يستمر إلى العاشرة مساء في مراكز ومكاتب الاقتراع بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية، لكن ينتهي في موعده (السادسة مساء) في بقية المراكز الأخرى، حسبما نقلت شبكة "نسمة" التونسية.فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح اليوم الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. انطلق التصويت في الخارج يوم السبت ويستمر 3 أيام.ويتوجه 9 ملايين و278 ألف و541 ناخبا تونسيا للإدلاء بأصواتهم عبر4534 مركز اقتراع، موزعة على مختلف محافظات البلاد، للمشاركة في الاستفتاء.وبدأت منذ منتصف الليلة الماضية فترة الصمت الانتخابي للتونسيين في الداخل لتعلن عن انتهاء "حملة الاستفتاء" التي انطلقت منذ ثلاثة أسابيع وبالتحديد في الثالث من شهر يوليو/ تموز الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/الرئيس-التونسي-يتهم-أطرافا-باختلاق-أزمات-ويتوعدهم-بمحاكمة-عادلة-1065527440.html
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أخبار تونس اليوم

تونس... تمديد فترة التصويت على الدستور في الخارج

11:30 GMT 25.07.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، اليوم الاثنين، عن تمديد توقيت التصويت للمقترعين في الخارج 4 ساعات إضافية عن الوقت المحدد سابقا.
وقال بوعسكر، إن الاقتراع يستمر إلى العاشرة مساء في مراكز ومكاتب الاقتراع بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية، لكن ينتهي في موعده (السادسة مساء) في بقية المراكز الأخرى، حسبما نقلت شبكة "نسمة" التونسية.
فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح اليوم الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. انطلق التصويت في الخارج يوم السبت ويستمر 3 أيام.
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ويتوجه 9 ملايين و278 ألف و541 ناخبا تونسيا للإدلاء بأصواتهم عبر4534 مركز اقتراع، موزعة على مختلف محافظات البلاد، للمشاركة في الاستفتاء.
وبدأت منذ منتصف الليلة الماضية فترة الصمت الانتخابي للتونسيين في الداخل لتعلن عن انتهاء "حملة الاستفتاء" التي انطلقت منذ ثلاثة أسابيع وبالتحديد في الثالث من شهر يوليو/ تموز الجاري.
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