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تونس... قرار بتجميد نشاط أحد أعضاء هيئة الانتخابات
تونس... قرار بتجميد نشاط أحد أعضاء هيئة الانتخابات
قال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، إن "مجلس الهيئة قرر تجميد نشاط عضو الهيئة، سامي بن سلامة، بسبب ارتكابه أخطاء... 25.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-25T16:34+0000
2022-07-25T16:34+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وأشار المنصري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إلى أنه "تم منع بن سلامة من حضور اجتماعات الهيئة في انتظار البت في ملفه".وكان عضو مجلس هيئة الانتخابات، سامي بن سلامة، قال في تصريحات إعلامية اليوم إنه تم إصدار تعليمات مشددة لمنعه من الدخول لقاعة العمليات وقاعة الاجتماعات في قصر المؤتمرات.وصرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي أن نسبة الإقبال على الاستفتاء على الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بلغت 13.6 في المئة في حدود الساعة 15.30 من مساء اليوم.وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح اليوم الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.ويتوجه 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا للإدلاء بأصواتهم عبر4534 مركز اقتراع، موزعة على مختلف محافظات البلاد، للمشاركة في الاستفتاء.وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وتتواصل عملية التصويت حتى العاشرة مساء.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/المتحدث-باسم-هيئة-الانتخابات-في-تونس-عملية-الاقتراع-تتم-في-ظروف-طيبة-ونسبة-الإقبال-في-ارتفاع-1065557237.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس... قرار بتجميد نشاط أحد أعضاء هيئة الانتخابات

16:34 GMT 25.07.2022
© AFP 2022 / HATEM SALHIمواطن تونسي يغمس إصبعه في الحبر بعد التصويت في استفتاء على مشروع دستور طرحه رئيس البلاد، قيس سعيد، في مركز اقتراع في القصرين، 25 يوليو/ تموز 2022
مواطن تونسي يغمس إصبعه في الحبر بعد التصويت في استفتاء على مشروع دستور طرحه رئيس البلاد، قيس سعيد، في مركز اقتراع في القصرين، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
مواطن تونسي يغمس إصبعه في الحبر بعد التصويت في استفتاء على مشروع دستور طرحه رئيس البلاد، قيس سعيد، في مركز اقتراع في القصرين، 25 يوليو/ تموز 2022
© AFP 2022 / HATEM SALHI
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قال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي المنصري، إن "مجلس الهيئة قرر تجميد نشاط عضو الهيئة، سامي بن سلامة، بسبب ارتكابه أخطاء جسيمة تتعلق بالإخلال بواجب التحفظ والحياد".
وأشار المنصري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إلى أنه "تم منع بن سلامة من حضور اجتماعات الهيئة في انتظار البت في ملفه".
وكان عضو مجلس هيئة الانتخابات، سامي بن سلامة، قال في تصريحات إعلامية اليوم إنه تم إصدار تعليمات مشددة لمنعه من الدخول لقاعة العمليات وقاعة الاجتماعات في قصر المؤتمرات.
التونسيون يدلون بأصواتهم خلال استفتاء على مشروع دستور طرحه رئيس البلاد، قيس سعيد، في مركز اقتراع بالعاصمة تونس، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
المتحدث باسم هيئة الانتخابات في تونس: عملية الاقتراع تتم في ظروف طيبة ونسبة الإقبال في ارتفاع
15:33 GMT
وصرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي أن نسبة الإقبال على الاستفتاء على الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بلغت 13.6 في المئة في حدود الساعة 15.30 من مساء اليوم.
وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، صباح اليوم الاثنين، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
ويتوجه 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا للإدلاء بأصواتهم عبر4534 مركز اقتراع، موزعة على مختلف محافظات البلاد، للمشاركة في الاستفتاء.
وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وتتواصل عملية التصويت حتى العاشرة مساء.
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